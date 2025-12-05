Opinión
Juan Cayarga
Soluciones reales para los Lagos de Covadonga, el tren se nos va…
El tren cremallera es una oportunidad para mejorar el acceso, cuidar el entorno y proyectar un futuro sostenible para Cangas y el parque nacional
En el año 2004, si la memoria no me falla, se implantó de manera repentina un plan de acceso restringido a los Lagos de Covadonga. De un día para otro, se cerró el paso a los vehículos particulares y se impuso el transporte en autobús como única vía de subida. Aquello nos pilló por sorpresa: un experimento, por decirlo suavemente, iniciado sin rigor y apenas estudiado.
Largas colas, turistas desorientados en el aparcamiento de Buferrera, falta de información clara… Fue una transición complicada. Pero hay que reconocerlo: con el tiempo el plan maduró y, en apariencia, mejoró. Hoy soy partidario de que exista un control de acceso, porque, sin orden, no hay conservación posible.
Ahora bien: han pasado ya más de 20 años. Y lo que comenzó como una solución provisional sigue pareciendo provisional. ¿Hasta cuándo vamos a mantener esta estructura precaria?
• Casetas de cobro y parkings sin baños.
• Baños en Buferrera indignos.
• Folletos informativos totalmente desactualizados.
• Señalización y comunicación deficientes.
Y, lo más importante: ¿qué ha sido de los proyectos que un día se anunciaron a bombo y platillo? ¿Dónde está el famoso tren cremallera a los Lagos?
¿Solo se acuerdan de él en época electoral?
Es frustrante que año tras año se repita el mismo patrón: promesas, silencios y olvido. ¿Acaso es imposible que la administración municipal y la autonómica se sienten de una vez a trabajar juntas en un proyecto serio, consensuado y ambicioso? El tren cremallera no es una fantasía: es una oportunidad para mejorar el acceso, cuidar el entorno y proyectar un futuro sostenible para Cangas y el parque nacional.
Porque el día que por cualquier motivo se prohíba subir a los Lagos incluso en autobús, nos lamentaremos. Y diremos: “Dejamos pasar ese tren” y es justo lo contrario: hay que pararlo y subirse a en él.
Desde aquí hago un llamamiento a nuestros representantes, a todos, de cualquier color político. Tienen un cargo que implica responsabilidad, trabajo y compromiso. Es hora de tomar el toro por los cuernos y apostar de verdad por el futuro de Cangas de Onís.
Sabemos que no es fácil. Que requiere planes, reuniones, encontrar puntos en común. Pero vinieron a solucionar problemas, no a alargar parches. Y el acceso a los Lagos de Covadonga sigue siendo un problema pendiente de resolver.
El tiempo pasa. Y la oportunidad, también.
- Nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías: así afecta a los conductores asturianos la nueva medida de la DGT
- Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
- Un juzgado de Asturias consigue poner fin a las multas de vehículos estacionados con la ITV caducada: 'Es ilegal multar por algo que no es sancionable y no tiene más sentido que la mera recaudación”
- Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
- El Supremo bendice al Principado: los alumnos que cursan Religión en Bachillerato deberán quedarse una hora más a la semana en el centro (mientras el resto se va a casa)
- La nueva factoría militar de Indra en Gijón sumará mil trabajadores: 'Ingenieros, técnicos... empleo de calidad
- Del 'municipio peor tratado de Asturias' a unas cuentas 'excelentes': la opinión de los alcaldes de la comarca de Avilés sobre los presupuestos de Asturias
- Este es el plazo para que empiecen a funcionar en Oviedo los tapices rodantes de HUCA y se trasladen las paradas de los buses