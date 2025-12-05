Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Juan Cayarga

Soluciones reales para los Lagos de Covadonga, el tren se nos va…

El tren cremallera es una oportunidad para mejorar el acceso, cuidar el entorno y proyectar un futuro sostenible para Cangas y el parque nacional

En el año 2004, si la memoria no me falla, se implantó de manera repentina un plan de acceso restringido a los Lagos de Covadonga. De un día para otro, se cerró el paso a los vehículos particulares y se impuso el transporte en autobús como única vía de subida. Aquello nos pilló por sorpresa: un experimento, por decirlo suavemente, iniciado sin rigor y apenas estudiado.

Largas colas, turistas desorientados en el aparcamiento de Buferrera, falta de información clara… Fue una transición complicada. Pero hay que reconocerlo: con el tiempo el plan maduró y, en apariencia, mejoró. Hoy soy partidario de que exista un control de acceso, porque, sin orden, no hay conservación posible.

Ahora bien: han pasado ya más de 20 años. Y lo que comenzó como una solución provisional sigue pareciendo provisional. ¿Hasta cuándo vamos a mantener esta estructura precaria?

• Casetas de cobro y parkings sin baños.

• Baños en Buferrera indignos.

• Folletos informativos totalmente desactualizados.

• Señalización y comunicación deficientes.

Y, lo más importante: ¿qué ha sido de los proyectos que un día se anunciaron a bombo y platillo? ¿Dónde está el famoso tren cremallera a los Lagos?

¿Solo se acuerdan de él en época electoral?

Es frustrante que año tras año se repita el mismo patrón: promesas, silencios y olvido. ¿Acaso es imposible que la administración municipal y la autonómica se sienten de una vez a trabajar juntas en un proyecto serio, consensuado y ambicioso? El tren cremallera no es una fantasía: es una oportunidad para mejorar el acceso, cuidar el entorno y proyectar un futuro sostenible para Cangas y el parque nacional.

Porque el día que por cualquier motivo se prohíba subir a los Lagos incluso en autobús, nos lamentaremos. Y diremos: “Dejamos pasar ese tren” y es justo lo contrario: hay que pararlo y subirse a en él.

Desde aquí hago un llamamiento a nuestros representantes, a todos, de cualquier color político. Tienen un cargo que implica responsabilidad, trabajo y compromiso. Es hora de tomar el toro por los cuernos y apostar de verdad por el futuro de Cangas de Onís.

Sabemos que no es fácil. Que requiere planes, reuniones, encontrar puntos en común. Pero vinieron a solucionar problemas, no a alargar parches. Y el acceso a los Lagos de Covadonga sigue siendo un problema pendiente de resolver.

El tiempo pasa. Y la oportunidad, también.

TEMAS

