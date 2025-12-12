¿Tasa turística en Asturias? Por supuesto, aplicable en el Plan de Transporte a los Lagos de Covadonga

Me llamó la atención hace unos días la polémica sobre la posibilidad de implantar una tasa turística en este "Paraíso Natural". Como casi siempre, seguro que habrá detractores y también benefactores, ya sean oriundos o forasteros. Pero, vayamos al fondo del asunto. ¿Consideran un "atropello" establecer una tasa turística que redunde en beneficio de la zona o de la comarca? Pienso, en mi modesta opinión, que no y me centro en este tema en lo que es uno de los grandes negocios del área de influencia de los Picos de Europa: el plan de transporte a los Lagos de Covadonga.

En apenas unos lustros el operativo se ha convertido en el "maná" de una multinacional del transporte de viajeros por carretera. Sin duda el negocio del año, no solo de los meses de julio, agosto y septiembre, en la comarca del Oriente de Asturias. Y sumando, temporada tras temporada. Además, y a la vista está, también ha sido un revulsivo sumamente notable para el sector del taxi, sean cooperativistas, asalariados o autónomos del volante. Todos, unos y otros, "viven" de la gente que se acerca en temporada de gran afluencia a conocer estos bucólicos parajes del parque nacional.

No se discuten los 9 euros que deben abonar los usuarios (buses-lanzadera) adultos por el ticket para hacer en buses-lanzadera el trayecto Cangas de Onís-Buferrera (Lagos)-Cangas de Onís; o la módica cuantía de 1 euro –opcional- por subir de Buferrera a Vega La Tiese o bien bajar de La Tiese a Buferrera. Sin olvidar otros 2 euros –opcionales, faltaría más-, por estacionar el coche en alguno de los aparcamientos disuasorios que se pueden encontrar los turistas entre la vieja capital del Reino de Asturias y El Repelao de Covadonga. Ni mucho menos trataré de discutir los 12 euros por plaza en taxi-lanzadera y ofreciendo al usuario un servicio más personalizado.

Trasladar miles de personas cada año en lanzaderas desde Cangas o Covadonga a los Lagos son palabras mayores. Otra cosa bien distinta es poner el dedo en la llaga y hacer hincapié en los servicios, aparte del paisaje, que ofrece ese organismo denominado Parques Nacionales para atender convenientemente a tantísimos visitantes y turistas. Y es que, no me cansaré de repetirlo, la gran asignatura pendiente es disponer en el área de Buferrera de todos los medios necesarios para estar a la altura de ofrecer buen servicio a quienes dignan visitantes.

Y el quid de la cuestión. Resulta imperdonable que el propio Ayuntamiento de Cangas de Onís no entre en el reparto de la golosa tarta. Se puede criticar o alabar la funcionalidad y escalonamiento de los servicios públicos para acceder al interior del Parque Nacional en unos medios, digamos, menos contaminantes, aunque abrasen con sus cargas la angosta CO-4, en la que los blandones suelen estar a la orden del día, campaña tras campaña (excepto que se avecine el tradicional final de etapa de La Vuelta Ciclista a España que, curiosamente, no habrá en la próxima edición de 2026).

Sea como fuere, va siendo hora de que el Ayuntamiento, gobierne quien gobierne, perciba una módica cantidad por ticket expedido, tíldese de tasa turística o como diablos quieran. Un dinero que debería repercutirse a modo de subvenciones y ayudas para infinidad de actividades deportivas, culturales, festivas…e incluso promoción turística del concejo. ¿Se imaginan 0,50 céntimos por ticket expedido y vendido con destino a las arcas del Ayuntamiento de Cangas de Onís? Sería de justicia, de sentido común, y repercutiría en beneficio de la zona. Eso sí, abogando por la presencia de guías de información turística a pie de calle.