Carta a los Reyes Magos

Queridos Reyes Magos:

Sabemos que no erais reyes, tal vez sí sabios o estudiosos de astronomía; tampoco sabemos cuántos erais y, mucho menos, vuestros nombres; y ahora parece fijarse vuestro origen en el Occidente conocido hace más de 2.000 años y no en el supuesto Oriente; así lo escribió Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) en su libro "La infancia de Jesús", según el cual vuestro origen estaría en Tartessos o Tarsis, un reino en algún lugar indeterminado del sur de España.

De entrada ya somos un poco reacios a escribiros, porque eso de ser reyes y, además, magos, no lo vemos muy claro, dado que la realeza y la magia juntas nos parecen demasiados carismas.

En un comienzo de año en el que el desánimo cunde más que la esperanza, parece ascender la desgana, porque entre pitos y flautas no hay mucho que celebrar y bastante que censurar, donde –por citar un ejemplo– parte de la gente se pasa las horas empapándose en la mediocridad de tantos programas de televisión que llevan a la audiencia a un nivel de ignorancia y anticultura como nunca antes se había visto en nuestro país, además del sectarismo de tantos programas y tertulias de uno y otro signo e ideología, lo mismo que en no pocas emisoras de radio, redes sociales y otros medios de comunicación.

Liberadnos de aquellos que en España intentan hacerse notorios y populares entre tanta chabacanería, porque la exaltación de lo cutre entre el típico griterío y aplauso de no pocos ciudadanos es tan habitual como el Año Nuevo que llega cada 1 de enero.

Los días presentes no parecen augurar nada bueno, pero no nos pongamos la venda antes de la herida y quedémonos en el ten con ten entre el derrotismo y el triunfalismo para no perder la ecuanimidad con buena puntería.

Queridos Reyes Magos: Si el año que hemos iniciado parece abocado a ser políticamente tenebroso, conviene que nos ayudéis a no perder la esperanza y a que no sigan aumentando aquellos que se creen importantes e imprescindibles, porque todos –sin excepción– somos una gota de rocío en una brizna de hierba, como ya escribió el profeta Isaías siete siglos antes del nacimiento de Cristo.

No sé por qué este año se nos antoja redactaros una carta de peticiones muy diferente a las que son habituales, puesto que solo queremos que os llevéis unas cuantas cosas que nos estorban y molestan al verlas, escucharlas o vivirlas. No podemos ser ajenos a ellas aunque bien lo quisiéramos, pero nos afligen y decepcionan cada día.

No queremos perder la esperanza en tantos políticos abnegados (que también los hay), al igual que en los científicos, profesores, funcionarios, jueces, sanitarios, estudiantes, pensionistas o trabajadores de todo tipo, así como en tantos millones de ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y miles de asociaciones independientes que –sin ánimo de lucro– laboran por una España mejor, solidaria y honesta.

De cualquier forma, gracias por vuestra visita en los inicios de cada año; nos queda la esperanza de que no seáis un espejismo; siempre nos emociona el veros pasar por nuestras calles en la mágica noche de cada 5 de enero.

Sí, gracias de nuevo por vuestra generosidad, atenciones y paciencia con todos nosotros.