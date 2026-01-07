Opinión
La atalaya de Emilio Serrano
Sus amigos "Los Quijotes" proponen al Ayuntamiento de Ribadesella que lleve su nombre el mirador de la villa ubicado junto a la ermita de Guía
El Ayuntamiento de Ribadesella ha recibido por escrito una petición de "Los Quijotes", colectivo de amigos del que formaba parte el empresario y escritor riosellano Emilio Serrano, para que el mirador ubicado en la atalaya de la ermita de la Virgen de Guía sea bautizado con el nombre del Hijo Predilecto de Ribadesella fallecido en octubre.
El escrito dirigido a los seis portavoces de los grupos políticos con representación municipal en la Corporación riosellana (Partido Popular, PSOE, Foro Asturias, Pueblu, Vox e Impulsa Ribadeslla) está firmado por el empresario Francisco Rodríguez, presidente de Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot; el artista plástico Manuel García Linares; Juan Manuel Rionda Mier, expresidente de la Federación Asturiana de Montaña; y Fernando Delgado, cronista oficial de Morcín; integrantes del colectivo "Los Quijotes" y grandes amigos de Emilio Serrano.
En uno de sus libros, el empresario dejó escrito que su rincón preferido del mundo era el mirador de la Virgen de Guía: "Ribadesella es un refugio de paz en mar y montaña. Visitarla es no olvidarse nunca de su paisaje. Mi rincón favorito son las alturas de la ermita de la Virgen de Guía. El esplendor de una vista única. Diría que es mi sitio en el mundo".
Por ese motivo, "Los Quijotes", con el apoyo de su familia, solicitan a todos los grupos políticos de Ribadesella que aprueben por unanimidad que el mirador ubicado en la atalaya de la Virgen de Guía, con magníficas vistas a la villa riosellana, sea denominado con el nombre de Emilio Serrano y se pueda organizar durante 2026 un acto para la inauguración del mismo.
Fallecido el pasado 6 de octubre, la vida de este empresario, considerado como el gran embajador de Ribadesella y reconocido con más de un centenar de distinciones por combinar de manera ejemplar el alambique y la literatura, ha tenido siempre como fondo a su querida y amada Ribadesella.
Entre las decenas de distinciones recibidas destacan los títulos de "Hijo Predilecto de Ribadesella" en 2009, "La Medalla de Plata del Principado de Asturias" en 2014 y "El Premio de Turismo" en 1997 por ser pionero de la presencia de Asturias en la Feria Internacional de Turismo (FITUR).
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)
- La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna
- Noche de Reyes ajetreada para los bomberos: lucha intensa contra dos voraces incendios en casas de Muros de Nalón y Grado, donde los vecinos evitaron una tragedia
- Oier Luengo, central del Real Oviedo, saldrá cedido con opción de compra: estos son los dos equipos interesados
- El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: 'Soy yo, ya te invitaré a un café