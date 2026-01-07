Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La atalaya de Emilio Serrano

Sus amigos "Los Quijotes" proponen al Ayuntamiento de Ribadesella que lleve su nombre el mirador de la villa ubicado junto a la ermita de Guía

El Ayuntamiento de Ribadesella ha recibido por escrito una petición de "Los Quijotes", colectivo de amigos del que formaba parte el empresario y escritor riosellano Emilio Serrano, para que el mirador ubicado en la atalaya de la ermita de la Virgen de Guía sea bautizado con el nombre del Hijo Predilecto de Ribadesella fallecido en octubre. 

El escrito dirigido a los seis portavoces de los grupos políticos con representación municipal en la Corporación riosellana (Partido Popular, PSOE, Foro Asturias, Pueblu, Vox e Impulsa Ribadeslla) está firmado por el empresario Francisco Rodríguez, presidente de Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot; el artista plástico Manuel García Linares; Juan Manuel Rionda Mier, expresidente de la Federación Asturiana de Montaña; y Fernando Delgado, cronista oficial de Morcín; integrantes del colectivo "Los Quijotes" y grandes amigos de Emilio Serrano.

Integrantes de &quot;Los Quijotes&quot;

Integrantes de "Los Quijotes" / Cedida a LNE

En uno de sus libros, el empresario dejó escrito que su rincón preferido del mundo era el mirador de la Virgen de Guía: "Ribadesella es un refugio de paz en mar y montaña. Visitarla es no olvidarse nunca de su paisaje. Mi rincón favorito son las alturas de la ermita de la Virgen de Guía. El esplendor de una vista única. Diría que es mi sitio en el mundo". 

Por ese motivo, "Los Quijotes", con el apoyo de su familia, solicitan a todos los grupos políticos de Ribadesella que aprueben por unanimidad que el mirador ubicado en la atalaya de la Virgen de Guía, con magníficas vistas a la villa riosellana, sea denominado con el nombre de Emilio Serrano y se pueda organizar durante 2026 un acto para la inauguración del mismo. 

Fallecido el pasado 6 de octubre, la vida de este empresario, considerado como el gran embajador de Ribadesella y reconocido con más de un centenar de distinciones por combinar de manera ejemplar el alambique y la literatura, ha tenido siempre como fondo a su querida y amada Ribadesella. 

Entre las decenas de distinciones recibidas destacan los títulos de "Hijo Predilecto de Ribadesella" en 2009, "La Medalla de Plata del Principado de Asturias" en 2014 y "El Premio de Turismo" en 1997 por ser pionero de la presencia de Asturias en la Feria Internacional de Turismo (FITUR).  

