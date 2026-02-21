El abandono de La Salmonera de Cañu

Algo debe estar fallando en nuestra querida Asturias cuando no se pone en valor un privilegiado enclave como es La Salmonera de Cañu, localizada en aguas del río Sella, a tan solo 2 kilómetros de distancia de la ciudad de Cangas de Onís. No es de recibo que a estas alturas ese espectacular lugar, todo un icono para el potencial turista que busca descubrir nuevas sensaciones vinculadas a la naturaleza, pase casi desapercibido y se haya convertido en un sitio sin apenas promoción, como si no hubiese interés por parte de las distintas Administraciones públicas en darle la importancia que se merece.

Para nada trataré de “mover” con esta reflexión personal los cimientos de la Junta General del Principado de Asturias, ni mucho menos los de la Casa Consistorial de Cangas de Onís. Desconozco los motivos por los cuales los dirigentes políticos con mando en plaza miran hacia otro lado, como si nada les fuese con todo cuanto rodea y afecte al mundo de la pesca fluvial en este paraíso natural. Pero, observando el actual panorama, me temo que se escaquean cuando la situación, y por pequeña que sea, tiene su epicentro en La Salmonera de Cañu. Dejadez absoluta en nuestro Paraíso Natural.

Han tenido que ser un reducido grupo de ribereños del Sella, por no decir algunos vecinos y vecinas de Cañu, quienes han puesto el grito en el cielo al ver el transcurrir de los años sin que los organismos competentes tuviesen constancia del deterioro –en forma de boquete- de una de las balsas de la escala salmonera. Un problema acentuado en época de estiaje o bajo caudal que impide el remonte de muchos salmones hacía el curso alto de la susodicha cuenca del Suroriente y, además, con el consiguiente perjuicio para los deportistas que disponen de cotos en los diferentes lances durante la temporada hábil.

Algo habrá que hacer para despertar del letargo a esos políticos con mando en plaza, con independencia de su ideología. Creo, modestamente, que La Salmonera de Cañu pide a voces una actuación convincente y ponerla en valor. Se habla y no se para de buscar iniciativas para desestacionalizar la campaña turística en el Principado de Asturias, sobremanera en épocas invernales y de primavera. Y en llegado a ese punto, nada mejor que proyectar un Museo o similar vinculado al salmón atlántico por estos lares, en una zona privilegiada, para que grupos organizados –estudiantes, turistas, incluso llegados de otros países- descubran el hábitat y demás pormenores del “rey” de los ríos asturianos.

Cierto es que no estamos para dispendios faraónicos en nuestra querida Asturias, aunque sería interesante en que alguien coja el salmón por la cola –que no el toro por los cuernos- para hacernos ver que disponemos de un enorme potencial en la comarca con miras al turismo de Naturaleza. Y, como vulgarmente se dice, a dos pasos del parque nacional de los Picos de Europa, el segundo de la red estatal que más visitantes recibe a lo largo del año. Quede claro que para nada estoy escribiendo sobre la creación de un parque “de atracciones”, sino de algo muchísimo más serio y que tenemos ahí mismo, en nuestro querido río Sella, antaño el más salmonero de España. Lo dicho, señorías: pongan en valor La Salmonera de Cañu.