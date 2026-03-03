Carretera del Pontón, asignatura pendiente

Dentro de nada nos vuelven a citar con las urnas, ya sean de caso de ámbito autonómico y municipal, o bien de carácter nacional, y por ello no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles a sus señorías que en la comarca del suroriente del Principado de Asturias continuamos a la espera de que alguien con mando en plaza apueste por la mejora de la carretera N-625 (antaño denominada León-Santander por Cangas de Onís), más conocida por los asturleoneses como la del Pontón, principal vía de acceso por estos lares a la Meseta.

Y es que no hace demasiado tiempo, allá el año 2017, los socialistas criticaban los Presupuestos del entonces PP de Mariano Rajoy, en lo concerniente al Oriente astur, al no constar partida alguna para “meterle mano” de una vez por todas a la gran asignatura pendiente que arrastra el Gobierno de España para con esa zona, la considerada –aunque suene triste- como Asturias vaciada o envejecida, como ustedes prefieran. Ha llovido y nevado, así como también han caído las habituales piedras de las laderas al destartalo pavimento y todo sigue igual, o peor. ¿Sonará la flauta? Ni se base.

En tanto suenan “quinielas” para futuros alcaldables con opciones de hacerse con el respectivo sillón en concejos como Cangas de Onís, Amieva, Ponga y Sajambre (León), entre otros municipios por los que transcurre ese deteriorado vial y de carácter nacional, tan solo quiero recordárselo a todos aquellos que van a luchar por hacerse con las Alcaldías, así como a aquellos que suspiran por algún sillón en los pertinentes Parlamentos regionales, aunque tampoco me olvido de los que optarán, o bien salir reelegidos, a presidir las comunidades autónomas asturiana y castellano-leonesa. Tanto monta, monta tanto. A todos y todas, con respeto.

El potencial y flujo turístico de esa carretera es un valor añadido para el área de influencia de los Picos de Europa, siempre y cuando se actúe sobre ella con acondicionamiento y mejoras acordes al siglo en el que vivimos. Sobremanera soñamos por desestacionalizar el sector turístico o buscamos alternativas para luchar contra la despoblación de los pueblos de la comarca. Ya basta de marear la perdiz a la espera de vagas promesas, a tenor de quien mande en Madrid, como si el Suroriente fuera el culo de este país. Cierto es que somos pocos, en cuanto a número de votos, pero reivindicamos lo que es de justicia. ¡Basta ya!

Para nada se pide una autopista, ni mucho menos una estación de esquí, teleféricos o funiculares, ni micho menos faraónicos museos o casinos de lujo… tan solo se exige que se arregle de una puñetera vez esa carretera nacional. Quizás haga falta la unión de todos los vecinos de la comarca para hacer ver a los políticos de turno de la urgente de necesidad de solucionar esa histórica reivindicación. Ya vale de urgir palabras huecas, falsas promesas…..Las urnas aguardan dentro de poco tiempo y, sin duda, será el momento idóneo para que sea atendida esa petición. No va de colores, ni ideologías, sino de orgullo.

De la misma manera me preocupa cómo algunos dirigentes socialistas miran hacia otro lado o pasan de puntillas para no molestar, centrados en otras cosas que les aporten más votos –¡Ay, si esto fuera el centro de la comunidad autónoma!, Quizás otro gallo cantaría–. Ya no gobierna el PP en Madrid, sino el PSOE. Y es el momento de saber con certeza si se apuesta, por fin, por esa infraestructura pendiente en esta comarca del Suroriente desde hace montón de años. No hace falta poner el ventilador para intentar expandir malos olores, vertiéndose las culpas unos a los otros. ¿Más de lo mismo? La cuenta atrás hacia las siguientes elecciones acaba de iniciarse.