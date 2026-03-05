Porque me gusta la gastronomía, por mi segundo apellido, Corrales, y porque me lo recomendó y me acompañó en este sentimiento mi amiga Mariqui Ortiz, ceramista ella, fui a comer a La Corralada, un bar-tienda de Alea, parroquia de Linares, en la vertiente meridional del Fitu. Puede irse desde Ribadesella por la N-632 y, pasado San Esteban de Leces, girar a la izquierda por la AS-342, la capilla de San Ildefonso y por la orilla del riachuelo Castañar, hasta llegar al km 8. Alea es de origen latino, significa "suerte", aquello de "Alea jacta est"; "Alea-ae" significa juego de dados, y quizá sea también antropónimo romano, de nombre de mujer: Aledis, Aleida.

En La Corralada la suerte está echada

Ese prefijo "Corr", de Corralada, se relaciona de plano con las construcciones de tipo circular (corru, corra, cuerria), y corralada viene a ser, "corral delante de casa". En esa corralada, con un hórreo, un acebo, un palacio del siglo XVI, de sillares de piedra y arco de medio punto, y unas antiguas escuelas, aquellas de Villar Palasí, pone mesas el bar-tienda La Corralada para tomar el sol, si lo hay, mirando a la peña Fortigal, La Xunca, el Porrón, el Cuetu Ventana... y tomar también vino blanco, que no mancha los dientes y en ayunas blanquea el espíritu. En esa corralada conocí al alcalde del lugar, Toño González ("los de aquí somos de izquierdas", me dijo cuando le pregunté por su apellido político) y a sus hijos Aarón y Judith; muy bíblicos.

Pocos bares-tienda interesantes me quedan por conocer en el mundo; éste no es de paso, hay que ir a posta, y merece la pena. Una vez dentro, al amor de la calefacción, pedí la carta y como no nos atrevimos a comerla entera nos conformamos con una entradina de huevos revueltos con setas y gambas, luego verdinas con marisco y, de remate, cabrito de allí con patatinas, regado con un Larchago de La Rioja alavesa. Vi la fabada de los vecinos de mesa, el cachopín de unos comensales cercanos, que trascendía el plato, y olí el requemado del arroz con leche. ¿El secreto de Cristina, la cocinera? No le pregunté porque lo vi: su sonrisa. En suma, comida abundante para jóvenes, calidad para gente madura y precio para jubilados.

Bar-tienda, ya digo. De paso uno puede hacerse con balanzas romanas, gaxapos, piedras de afilar, una Santina de madera o un San Román... Y de postre, en las mesas de fuera, el atardecer con café y pingaratas y una partida de dados para echar a suertes quién conduce.