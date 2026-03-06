El engaño del alcalde de Colunga

El Ayuntamiento de Colunga nos debe más de 2 millones de euros. Esta situación de impago a su empresa de servicios energéticos, Gremoba, provocada por el uso indebido del dinero de la empresa desde hace más de año y medio para obras y asuntos a capricho del Alcalde en plan cacique, subcontratando personal de la empresa cometiendo presunta prevaricación y por tanto presunta corrupción, hace que no vayamos a parar hasta demostrar el presunto cohecho.

Hemos presentado un recurso contencioso administrativo en el Juzgado número 2 de Oviedo, y una querella criminal contra el Alcalde y los técnicos municipales en el Juzgado de Instrucción de Villaviciosa.

La UDEF y la UCO están al corriente y a la espera de notificación de las magistradas. Nosotros lo único que queremos es no estar en concurso, con los consiguientes perjuicios para la empresa y las entidades públicas afectadas por culpa del Alcalde.

En Colunga ha habido un trabajador a disposición permanente del Ayuntamiento de Colunga, y un ingeniero a su servicio. Una subcontrata de Gremoba se ha convertido en contrata principal del Alcalde por su capricho: le presta servicio sin nuestro consentimiento.

Gremoba no ha dejado de dar el servicio de energía a Colunga. Ha tenido que poner su dinero y el de sus socios mientras el Alcalde se lo gastaba en sus cacicadas. Nosotros hemos cumplido.

Hasta hemos dado el servicio al puesto de sidra que, según vemos, para el Alcalde es más importante que pagar la luz pública de su concejo.

Señor Alcalde, usted nos ha engañado.