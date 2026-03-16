La exasperante desidia del Gobierno con el puente de Ribadesella

El río Sella no solo da nombre a Ribadesella: la divide en dos y marca su día a día, de modo que contar con un paso estable sobre el río siempre ha sido esencial para la vida del concejo.

En 1865 se construyó un primer puente de madera, que sería rápidamente sustituido, en 1898, por el vanguardista puente de hierro de Eugenio Ribera, considerado en su momento como el puente metálico más largo de España. La vida de este imponente paso férreo de trescientos dos metros también fue corta, pues en 1937, durante la Guerra Civil, las tropas republicanas lo volaron para impedir el avance de los nacionales. Sin embargo, tras la caída del Frente Norte en octubre del treinta y siete, serían los propios nacionales los encargados de reconstruir el puente que, inaugurado en 1940, cruzamos hoy en día.

El puente es la única vía terrestre —a excepción de la Autovía del Cantábrico— que conecta las dos partes de Ribadesella. Sin embargo, pese a su importancia estratégica, en sus más de ochenta años de vida apenas ha sido reparado y su estado de conservación es una de las mayores preocupaciones para los riosellanos.

Obras en el puente de Ribadesella. / MTMS

Tras décadas de promesas incumplidas por parte de los diferentes Gobiernos de España, en abril de 2022, la por entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció en Ribadesella la licitación del proyecto de reparación y ampliación del puente por valor aproximado de 7,4 millones de euros. Tras la adjudicación del proyecto, el inicio de los trabajos se anunció para septiembre de 2022, pero estos empezaron en marzo de 2023. En septiembre de 2023, a los cinco meses de empezar, los trabajos se pararon.

Tras unos meses de parón, el Ministerio anunció que las obras se retomarían en marzo de 2024, pero se reiniciaron finalmente en junio de 2025; es decir, un año y tres meses después de lo anunciado. En conclusión: tres años y medio después de la fecha comprometida por el Ministerio para el comienzo de las obras, estas apenas han arrancado.

Estos injustificables retrasos, unidos a los cortes continuos de tráfico, están obligando a vecinos y transportistas a desviarse más de diecisiete kilómetros por la A-8 para cruzar el río, a tardar una eternidad en llegar al centro de salud o a pagar cuatro veces más por ir a la otra orilla. Todo ello, unido a la descoordinación entre administraciones, fomentada por un Ministerio desentendido, ha llevado la situación a un punto límite.

Además, el periodo de mayor afluencia de visitantes —desde Semana Santa hasta después del verano— vuelve a estar a la vuelta de la esquina, y hoy en día no se percibe ningún avance que permita anticipar una mejora en los próximos meses.

Obras en el puente de Ribadesella / LNE

Sin embargo, la desidia con la que se están acometiendo las obras del puente de Ribadesella contrasta con la agilidad de las obras de reparación del puente de Arriondas, donde los trabajos avanzan significativamente, con actuaciones estructurales ya ejecutadas y una planificación definida. Mientras en Arriondas se trabaja, en Ribadesella no se mueve ni una piedra.

Más allá de las competencias de cada cual, si se extrae una conclusión lógica sobre el signo político de quienes gobiernan en cada ámbito –Estado, Principado y ayuntamientos– no resulta sorprendente que en un concejo las obras avancen con diligencia y en el otro a rastras.

El puente de Ribadesella, además de una infraestructura estratégica, es el símbolo del ostracismo al que los diferentes gobiernos de España han relegado durante décadas a los riosellanos. A esa deuda histórica se suma ahora la exasperante gestión del actual Gobierno, incapaz de cumplir con sus propios compromisos. Es el momento de actuar y exigir, con firmeza, que se materialicen de una vez por todas las obras de reparación del puente de Ribadesella.