¿Se reabrirá esta temporada turística el puesto de Cruz Roja en Buferrera?

Aun me viene a la memoria, hace un tiempo, cuando una señora sufrió una torcedura de tobillo y acabó siendo evacuada por el helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. El incidente aconteció en la zona de Entrelagos, a escasos cien metros de distancia del párking de Vega La Tiese, a tiro de piedra del lago de La Ercina, en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa, el segundo espacio natural protegido –de la red de Parques Nacionales- con mayor volumen de visitantes de cuantos existen en este país. Toca reflexionar sobre ese controvertido tema, aunque duela en el alma.

Allá por el 2009, comenzaba un plan “piloto” en las zonas de más afluencia turística del parque nacional de los Picos de Europa, en Poncebos (Cabrales) y Lagos de Covadonga (Cangas de Onís). Consistió en implantar un puesto de socorro a cargo de voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Española. Con aquella iniciativa se evitó, en la medida de lo posible, aglomeraciones en los Centros de Salud de ambos concejos del suroriente. Mientras funcionó, cumplió con creces su cometido. Pero, desgraciadamente, no tuvo prolongación. Punto y pelota.

Vengo insistiendo, por activa y por pasiva, en volver a poner en marcha ese tipo de servicios atención al público, en colaboración con los Ayuntamientos y el 112 Asturias, entre otros estamentos. El área de uso público de Buferrera, en Los Lagos de Covadonga, disponía de una cabaña en el arboreto para albergar ese punto de emergencia y primeros auxilios, atendido por voluntarios de Cruz Roja. Parece que se acondicionó para tales menesteres hace pocos meses, incluso instalando un visible panel a la entrada de la edificación pastoril.

Con un promedio diario de alrededor de 4.000 usuarios, en agosto, accediendo en el operativo del Plan de Transporte a Los Lagos parece increíble que nadie con dos dedos de frente pensase en atender la buena disposición de la Asamblea Local “Picos de Europa” de Cruz Roja, con sede en Cangas de Onís, para reabrir aquel punto de atención a emergencias y primeros auxilios. Ojalá sea esta temporada turística que se avecina y así para poder ofrecer un servicio a los visitantes que lo requieran. Y más teniendo en cuenta que en el Real Sitio de Covadonga suele haber una ambulancia operativa.

Como decía anteriormente, se hace indispensable contar con un puesto de socorro en el área de Buferrera para atender primeros auxilios. Eso sí, con horarios compatibles con el Plan de Transporte, es decir, desde el primer servicio hasta el último que parte de Los Lagos en dirección a la terminal de autobuses de Cangas de Onís. No vale, para nada, aplicar horarios recortados. ¿Es mucho pedir? Señores, avancemos un poquito más, pasito a pasito, que se trata de todo un….¡Parque Nacional.

Estamos hablando de una comarca que atrae a decenas de miles de turistas y visitantes en épocas de máxima afluencia. No todo deber ser hacer caja por subir, y bajar, a miles de usuarios a lo largo de la temporada turística por la CO-4. Hay que darles servicios y más cuando se hacen necesarios e imprescindibles. ¿Tomará nota alguno de esos políticos con mando en plaza? Al menos, tengo derecho al pataleo, pese a quien pese.