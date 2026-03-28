Ana Rodriguez, la piragüista... ¿pregonará el Descenso del Sella?

No queda nada para una nueva edición del Descenso Internacional del Sella y seguro que los responsables de la organización ya tienen atados casi todos los cabos y realizando intensas gestiones para, entre otras cosas, dar con la persona idónea que se encargará de la lectura del pregón de la Fiesta de las Piraguas de Asturias de 2026. No es fácil satisfacer, a la hora de elegir al pregonero o a la pregonera, a todo el mundo, pues, habrá división de opiniones. Pero, dicho esto, no me queda otra que volver a insistir al Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), presidido por Juan Manuel Feliz Granda, para sugerirle que cara a otras ediciones tenga en cuenta la figura de una mujer, para más señas kayakista, que hizo historia para el deporte español en la segunda mitad de la década de los 70 del siglo pasado.

Me refiero, cómo no, a Ana Rodríguez Fernández, quien llegó hasta casi las mismísimas puertas de unos Juegos Olímpicos: los de Moscú del año 1980. Pero, una serie de supuestas zancadillas burocráticas, desde dentro de la propia Real Federación Española de Piragüismo, evitó en aquellos tiempos que la laureada palista del Club Piraguas Sirio formase parte de la delegación española que acudió a participar a la susodicha Olimpiada, al no haber partida presupuestaria para llevar mujeres. Tras sufrir aquella enorme decepción, la palista de Cangas de Onís acabó por cerrar su ciclo deportivo y dio un drástico cambio para enfocar su vida por otros derroteros. Hoy en día, la laureada piragüista canguesa, es recordada como una leyenda de ese deporte en este país y toda una pionera en practicarlo.

Dentro de poco, se cumplirán casi cinco décadas desde que Ana Rodríguez se convirtiese en la primera kayakista española en conquistar una medalla en una prueba internacional de piragüismo con la selección nacional absoluta española. Fue en el canal de remo de Zaton, cerca de Sibenik, en los Juegos Mediterráneos de Split, el 21 de septiembre de 1979. Allí, en aguas de la antigua Yugoslavia, la palista del Club Piraguas Sirio se alzó con el metal de bronce, en la prueba olímpica de K-1 500 metros. Toda una proeza. Además, en esa misma competición yugoslava, "dobló" en la modalidad de K-4, en esa ocasión formando tripulación junto con Luisa Álvarez, Llanitos y Mari Mar, quedando cuartas y obteniendo un meritorio diploma.

Ana, la piragüista, como la conocían en sus tiempos de juventud los chavales que acudían a remar al paraje de La Mansa de La Llongar, en el río Sella a su paso por Cangas, ganó el Descenso Internacional del Sella, en damas K-1, en el año 1978, así como numerosas regatas de ámbito estatal, propiciando que aquel año fuese distinguida con la medalla al Mérito en el Deporte, concedida por el entonces Consejo Superior de Deportes, a través de la Delegación Provincial, la cual recibió en el hotel de la Reconquista, en Oviedo. Con anterioridad, en 1976 y 1977, quedó tercera en el Descenso Internacional del Sella, en la modalidad de K-2, en ambas ediciones formando barco de equipo con la también canguesa Nieves González, otra pionera en esa disciplina deportiva en la ribera del Sella.

Quizás no sea todo lo mediática que se busca, en la mayoría de las ocasiones, para un evento deportivo de mucho alcance y difusión –se sigue esperando, sin ir más lejos, por el piloto Fernando “Nano” Alonso, el bicampeón del Mundo de Fórmula 1, quien hace lustros se comprometió a darlo, siempre y cuando tuviese un hueco en su apretada agenda, siendo antaño presidente del CODIS el llorado Emilio Llamedo Olivera-. Pero, permítanme la insistencia, creo es que justa merecedora de ser la persona elegida para poner voz a los versos de Dionisio de la Huerta desde la atalaya del nuevo puente que une los concejos de Cangas de Onís y de Parres, o bien en el flamante anfiteatro del Sella. ¿Qué tal si fuera designada para el 2028, coincidiendo con el centenario de su triunfo en el Sella?

Pocas personas existen en el “planeta” sellero que vivan tan intensamente, ahora desde la orilla, la Fiesta de las Piraguas de Asturias cada primer sábado de agosto –desde hace años en compañía de su sobrino ArZur Coro, entre otros amigos- como Ana González. Sellera cien por ciento y enamorada de un deporte que lo fue todo para ella en un momento determinado de su juventud. Pasen las ediciones, transcurran los años, llueva o haga sol, ahí estará, salvo causa de fuerza mayor, dándolo todo entre la multitud de romeros y palistas esa mujer que hizo historia para el piragüismo femenino de este país, a la que todos los selleros conocemos simplemente como Ana, la piragüista. Además, y me consta, en su gran sueño. Tiempo queda para reflexionar y decidir. Eso sí, la última palabra la tienen los dirigentes del CODIS.