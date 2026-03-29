Una obra maestra redonda

Cuando, hace unos días, en uno de mis artículos, me refería a los responsables del festival SACO, como "unos locos maravillosos que arriesgaban y apuntaban hacia la vanguardia con propuestas frescas e imaginativas", me refería exactamente a noches como la que vivimos el pasado jueves en el tercer cine-concierto de esta edición. Un estreno mundial, una producción propia del festival. Un coctel siniestro con una fórmula magistral: una película de cine mudo; terror gótico; una de las "Narraciones extraordinarias" de Edgar Allan Poe, "La caída de la Casa de los Usher"; Luis Buñuel antes del surrealismo; y las oscuras perspectivas que ofrece la música de Charles Rowell, ex de "Crocodiles", al frente de su nuevo proyecto, "Crush of Souls".

Tras los primeros minutos de la aventura, después de ver salir con decisión a Rowell y sus dos secuaces al escenario, hacerse la oscuridad y arrancar el cuento visual y los primeros compases de sintetizador y saxofón, la primera impresión que tuve fue la de que no íbamos a escuchar una banda sonora. Al contrario, íbamos a presenciar una bajada a los infiernos melódica. "Crush of Souls" tienen un sonido fuerte y sucio, no carente de elegancia, propio de los que no viven siguiendo las normas de la luz natural, de los que tienen sus propios horarios, de los que no toman en cuenta las perspectivas de futuro y viven al margen de las esperanzas. Un concepto que era mucho más fácil de entender en los ochenta, cuando la vida no iba tan en serio, y que se llamaba "synth pop".

Mientras tanto, bajo la dirección de Jean Epstein, la actuación del legendario actor Jean Debocourt en la pantalla llenaba de matices y de naturalidad una puesta en escena deliberadamente estática y simbólica. Se podría decir que Debocourt casi adelanta un tipo de interpretación puramente cinematográfica, contemporánea, alejándose de los estándares teatrales. "Crush of souls" profundizaban a su vez en su apuesta por la intensidad, pero dejaban también espacio para el cinismo explorando por momentos el mundo de los sentimientos, dibujando mapas sonoros con volúmenes más ligeros.

Sir Roderick Usher cree muerta a su amada Madeleine. Arropado por su entorno, transporta el féretro de su esposa a través del bosque y descendiendo por el río para terminar depositándolo en la cripta familiar. Al tiempo, la banda da rienda suelta a las bases sonoras, al bajo eléctrico, a los teclados y al saxo enloquecido y distorsionado, en un duelo a muerte entre lo analógico y lo electrónico. El espectador siente palpitar la música y la historia en su caja torácica, en sus sienes. Unas subidas y bajadas de intensidad perturbadoras, bizarras, terroríficas. A estas alturas, ya casi parece imposible que esta no sea la partitura y el sonido con los que Epstein y Buñuel concibieron el largometraje. Una violencia emocional que nos dejó sin aliento.

Llegado este punto, en el que la proyección termina, la banda se despide y sales del teatro pensando que lo que has visto es, conceptualmente, una obra maestra redonda. Al mismo tiempo eres consciente de que eso no existía antes tal y como lo acabas de experimentar. Es en ese momento en el que hay que reconocerle a SACO la valentía (o quizá la osadía), el criterio y la mirada de vanguardia para darle la vuelta a las cosas.

Una genialidad. En Oviedo. No abundan. Muchas gracias.