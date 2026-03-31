Cangas de Onís no debe quedarse de brazos cruzados ante la prohibición del tren de cremallera a Los Lagos de Covadonga

Un nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque nacional de los Picos de Europa que se aplicará la próxima década “conjuga la conservación de este espacio de excepcional valor ambiental con el desarrollo económico de su área de influencia”, según el Principado. Y con ello se da carpetazo al sueño de poder contar con el tren de cremallera a los Lagos de Covadonga, proyecto que lleva años en el candelero, pero que choca con las directrices de los gestores del espacio natural protegido.

Llevo varios años reivindicando la apuesta por el tren de cremallera a los Lagos de Covadonga como alternativa a los buses-lanzadera del operativo del plan de transporte en esa zona de la vertiente asturiana del parque nacional de los Picos de Europa-. Ahora, llegados a este punto, creo que Cangas de Onís, sus políticos y el pueblo en general, debería pensárselo mucho por esa prohibición de implantar el tren de cremallera a Buferrera.

Desde hace algún tiempo, el Partido Popular de Asturias, apoyado por el PP de Cangas de Onís, venía abogando por la citada infraestructura, una línea de 9,8 kilómetros de trazado, cuyo itinerario se preveía discurrir en dos terceras partes fuera de los límites de la vertiente canguesa del parque nacional. Contaría con una vía de 80 centímetros de ancho y su velocidad media oscilaría alrededor de los 25 kilómetros/hora, con posibilidad de aumentarla hasta los 45 km/h. Y un flujo de unos 900 usuarios por hora.

El punto de partida del citado tren cremallera se situaría, salvo cambios o mejoras del itinerario, en el área de Muñigu-Llerices, lugar en el que se ubica uno de los parkings disuasorios para el estacionamiento de coches, vinculado al actual plan de transporte a Los Lagos, y la terminal quedaría localizada en el área de Buferrera. A tenor de los estudios realizados por los populares- aunque desde las filas socialistas, en mi modesta opinión, nunca lo vieron con claridad- el proyecto propiciaría la construcción de algún que otro túnel en algunos puntos del itinerario y se buscaría minimizar el efecto de la infraestructura sobre el paisaje en el tramo final, similar a lo acontecido con el funicular de Bulnes (Cabrales).

La idea de ese proyecto comenzó a fraguarse allá por el año 1998, siendo Juan José Tielve consejero de Infraestructuras en el Ejecutivo regional que presidía Sergio Marqués (URAS) y, de aquella, se estimaba la inversión en 14 millones de euros de la época. Algunos emprendedores del gremio hostelero y turístico del área de influencia de los Picos de Europa consideran que, de llevarse a cabo la construcción del tren de cremallera, tendrían trabajo para la gente de toda esta comarca al menos diez meses y no los tres o cuatro de ahora.

En Chamonix, por ejemplo, uno de los lugares de montaña más visitados del Mundo, si no el que más, los turistas que eligen aquel destino pueden visitar lugares tan espectaculares como Mer de Glace, Aguille du Midi o Nide d’ Aigle, entre otros muchos. A todos ellos se accede a través de trenes de cremallera o teleférico. Podían haber hecho carreteras y subir en autobús. Pero, no. Los galos, suizos, austriacos o italianos se decantaron por otras opciones más ecológicas, con menos impacto y menos masificadas.

Nosotros, aquí, en Cangas de Onís, en uno de los parques nacionales con más visitantes del país -eso sí, aglutinados en los meses de julio y agosto, sobremanera- seguimos en modo retahíla de buses-lanzadera rumbo al área de Buferrera. Y encima, todo hay que decirlo, con escasa repercusión de los beneficios de la empresa concesionaria en las arcas del Ayuntamiento. No me cansaré de escribirlo: toca meditar a la búsqueda de alternativas al controvertido plan de transporte que acabó por “privatizar” durante varios meses al año la carretera CO-4, de Covadonga a Lagos.