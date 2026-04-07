Toca apostar por innovar en el otoñal Concurso-Exposición de Quesos de los Picos de Europa, en Cangas de Onís

La muestra quesera de Cangas de Onís nació allá por el año 1940, siendo alcalde Antonio González-Capitel Pérez, en tiempos de la postguerra. El primer escenario tuvo lugar en la Vega de Enol, en la vertiente canguesa del antaño parque nacional de la Montaña de Covadonga, el 1 de agosto de aquel año, fecha en la que se conmemoraba la batalla de Covadonga, enmarcada dentro del programa de la Fiesta del Pastor, la cual, tiempo más tarde, se convirtió, promocionalmente, en “la romería cerca del cielo”. En aquella primera edición se programó una cita ganadera de vacuno, lanar, cabrío y caballar, así como un certamen de derivados de leche (quesos). El regidor del puerto y responsable de la organización del evento fue Manuel Lavín, vecino de Mestas, quien también ostentaba el cargo de concejal.

Ahora bien, el aldabonazo llegó en el ejercicio 1942, cuando la Corporación Municipal de aquel periodo abogó por crear una Feria de Otoño en los aledaños de la entonces iglesia parroquial de Cangas de Arriba –actual Aula del Reino de Asturias-, la cual se desarrollaría el 12 de octubre, coincidiendo con la festividad del Pilar. El verdadero ideólogo fue el concejal Emilio Rodríguez Hormilla, que formaba parte de la Corporación Municipal presidida por Antón Capitel, quien años después, en 1957, asumió la Alcaldía de Cangas de Onís, sustituyendo en el cargo a Francisco Carriedo Eguibar. Allí, en las inmediaciones del campo de San Antonio se ubicó el concurso de quesos y la cita ganadera. Otros ediles en el Consistorio del mismo periodo franquista eran Domingo Cortés, Bernabé Pendás, Jesús Intriago, Prisciliano Alonso y Cayetano Cadenaba.

Con el transcurso de las ediciones el Concurso-exposición de quesos de Cangas de Onís iría cambiando de localización, pues también se ubicó en la calle del Mercado –el jurado se reunía en la “Casa Cuna”- y bajo el edificio conocido por “Palaciu Pintu” –la sede del jurado estaba en el antiguo ambulatorio, en el citado inmueble-. Más adelante, pasó a celebrarse en pleno centro urbano cangués, en los soportales del por entonces antiguo Internado Femenino o Colegio Menor –actualmente ocupado por servicios múltiples, Hogar del Jubilado, etc….-, al lado de los jardines del Ayuntamiento. Y, justo en ese enclave, ahora bautizado como plaza Camila Beceña, continúa asentado desde hace varios lustros. Eso sí, mientras, antes, el jurado deliberaba a puerta cerrada, en una sala del susodicho edificio (Internado Femenino), últimamente lo hace en público, bajo la amplia carpa del mismo recinto ferial.

Rememorando esos datos históricos creo que el Concurso-Exposición de Quesos de los Picos de Europa, cuya nueva edición tendrá lugar, como es tradición, el próximo 12 de octubre en la céntrica plaza Camila Beceña, al lado de la Casa Consistorial, bien se merece apostar por alguna innovación que sorprenda. Y para nada estoy pensando en una subasta pública de los quesos ganadores –ya se hizo en alguna que otra anterior edición y no despertó demasiado entusiasmo-. Pienso, en mi modesta opinión, que hay que darle una soberana vuelta en materia organizativa, abogando por incluir novedades.

Dicho esto, y sin ánimo de polemizar, lo que no veo con mucho optimismo es la Feria Regional de Quesos que se viene realizando en ese mismo recinto, en la plaza Camila Beceña, apenas unas fechas previas al afamado Concurso-Exposición. Se trata de un simple mercadillo en pleno centro urbano, con no demasiado "tirón" cara al turista y visitantes, pues, quienes piensan adquirir algún trozo o pieza de queso de las distintas variedades de los Picos siempre aguardan al día 12 de octubre, festividad del Pilar, en la capital quesera de Asturias: la vieja capital del Reino.

Sea como fuere, y siguiendo con el Concurso-Exposición de Quesos de los Picos de Europa, es necesario dar un salto de calidad, en cuanto a organización, a corto/medio plazo. No es mucho pedir. ¿Será posible? Ver, veremos.