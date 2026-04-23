La reestructuración parroquial de la comarca centro oriental asturiana

En el año 1884 se hacía cargo de la diócesis de Asturias el obispo Fr. Ramón Martínez Vigil, un dominico natural de Tiñana (Siero), escritor, publicista, profesor en la Universidad de Santo Tomás en Manila… en fin, un hombre curtido en mil batallas que regresa a su tierra natal con la frescura de la experiencia acumulada y con el propósito de comenzar su pontificado analizando, según escribe en su primera carta pastoral, el presente de la Diócesis y haciendo un proyecto de futuro.

Tarea nada fácil le queda por delante al animoso prelado, porque la situación social de la región en aquella época de profunda industrialización le daría más de un quebradero de cabeza; no obstante, ningún obstáculo le impidió llevar a cabo sus proyectos en medio muchas veces de la animadversión, de las críticas y de la incomprensión.

No será este el momento de evaluar el episcopado de Fray Ramón; tan solo pretendemos en estas líneas hacer una muy breve referencia a la magnitud de su obra edilicia, la llevada a cabo solamente en la zona del oriente, asi como el Arreglo parroquial que, previos trabajos de estudio y trámites, entra en vigor el uno de febrero del año 1892. Esta reorganización parroquial trataba de ajustar más la relación entre población y extensión territorial de las feligresías; y para conseguir este objetivo algunas parroquias fueron suprimidas y otras creadas de nueva planta

Así tenemos que en el arciprestazgo de Cangas de Onís se suprime la parroquia de Villaverde y se crea Covadonga, Labra y Rebollada. En el arciprestazgo de Colunga se crea la parroquia de Sales; en Llanes, se suprime Malatería y se crea Acebal, Carriles y Meré; en Parres se crea Dego y Llerandi; en Peñamellera, se suprimen Baeras, Rozagás Rábago, Siejo y Narganes y se crea Buelles; en Piloña, se suprime Vallobal y se crea Artedosa, Maza, Infiesto, Miyares y Montes. En el arciprestazgo de Ribadesella se suprime Llama y se crea Santianes.

Algunas de las parroquias suprimidas ya tenían una larga tradición histórica que arrancaba de la Edad Media, como la Malatería de Llanes o Vallobal (Piloña) que también había ejercido como hospital de leprosos y , tanto una como otra, ya no tenían una función a desarrollar. La creación de nuevas parroquias exigía la construcción de nuevos templos que, aunque proyectados durante el episcopado de Martínez Vigil, algunos de ellos fueron terminados con posterioridad a su muerte (1904). Es el caso de la nueva iglesia de Miyares (Piloña) o la de Infiesto que no llegó a terminarse hasta el año 1912.

Una de las primeras iglesias terminadas por Martínez Vigil fue, según el Estadismo de la Diócesis de Oviedo en 1902, la de San Cristóbal de Colunga. La primera piedra había sido colocada, no obstante, por su antecesor Sanz y Forés el 24 de junio de 1881 y su fábrica respondía al proyecto del arquitecto diocesano Lucas María de Palacios.

Tuvo una actuación muy destacada en la construcción de este templo el que fuera titular de aquella parroquia,, D. Francisco Allonca y Ron, quien abrió una suscripción popular para sufragar los gastos de las obras en la que se llegó a recaudar al cabo de 6 años más de 40.000 pesetas.

Las obras de la iglesia de Colunga debieron concluirse hacia el año 1893, pues en el año siguiente ya estaban colocados en el templo varios retablos; y en el año 1895, se remataba el edificio con un magnífico reloj procedente de la acreditada fábrica de D. Antonio Canseco, de Madrid

No podríamos olvidar en la comarca que el llamado templo monumental de Covadonga también será terminado durante el pontificado de Martínez Vigil, período en el que el templo se convierte en parroquial para el servicio de los fieles que constituyen la parroquia de Nuestra Sra. de Covadonga, creada con ocasión del citado Arreglo parroquial.