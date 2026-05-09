Cangas de Onís, prudencia, rigor y sentido institucional

Desde el PSOE de Cangas de Onís entendemos la política municipal como un ejercicio de servicio público que exige prudencia, rigor y sentido institucional. Nuestro grupo municipal actúa desde ese principio: analizando, proponiendo y fiscalizando la acción de gobierno, con respeto, pero también con la firmeza que requiere la defensa del interés general.

En este contexto, conviene recordar que los debates relacionados con el parque nacional de los Picos de Europa y el acceso a los lagos de Covadonga no son patrimonio de nadie, sino cuestiones de enorme trascendencia para el conjunto del concejo. Y precisamente por ello, cuando ha sido necesario defender una posición en beneficio de Cangas de Onís, el Grupo Municipal Socialista ha estado a la altura, desde la lealtad institucional y la responsabilidad, incluso en momentos en los que otros preferían situarse en el terreno de la queja permanente.

Porque, a veces, escuchando determinadas declaraciones, una podría pensar que los problemas de Cangas de Onís empezaron hace treinta años…

Lamentablemente, la realidad es bastante más exigente.

La responsabilidad política obliga a ampliar el foco y abandonar relatos simplificadores. Cangas de Onís no puede quedar reducido a un único debate, por relevante que sea. Nuestro concejo afronta desafíos que requieren visión, gestión y trabajo constante.

Entre ellos:

La ordenación y mejora de los aparcamientos

El acceso a la vivienda, clave para garantizar futuro y población

La puesta en marcha de un centro de día

La construcción de un nuevo centro de salud

La mejora de los juzgados y servicios públicos

Estos son los asuntos que condicionan la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas y que exigen menos declaraciones y más soluciones.

Desde el PSOE seguiremos defendiendo una forma de hacer política basada en la responsabilidad, el respeto institucional y la utilidad pública, ejerciendo una oposición seria, constructiva y capaz de estar a la altura cuando el concejo lo necesita.

Porque la verdadera altura política no está en señalar constantemente el pasado, sino en asumir las responsabilidades del presente y construir respuestas para el futuro.

--

Vanesa González es secretaria general del PSOE de Cangas de Onís