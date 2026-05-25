Deporte y Turismo, el gran espaldarazo para desestacionalizar la comarca de los Picos de Europa

Aún me viene a la memoria algún que otro presidente de la Asociación de empresarios de la comarca de los Picos de Europa, que ya no forma parte de la actual junta directiva, el cual no veía nada claro el potencial de organizar pruebas deportivas en el concejo de Cangas de Onís. Al menos, no las tenía todas consigo. Quizás, es posible, les sonase a mandarín o chino el que diversos clubes o colectivos se inmiscuyeran en sacar adelante una serie de eventos de calado para tratar de acercar a centenares de turistas y visitantes a la vieja capital del Reino de Asturias en periodos de temporada media o baja, nunca en plena campaña veraniega.

Afortunadamente, hoy en día, transcurrido aquel mandato de los dirigentes de Incatur, la Clásica Cicloturista Internacional Lagos de Covadonga, ahora denominado Desafío Lagos de Covadonga, con más de 3.000 participantes se ha convertido en uno de los atractivos con mayor proyección de cuantos se desarrollan por lares de la comarca del Suroriente. Mucho han cambiado las cosas, para mejor, a raíz que un tal Ángel Pruneda cogiera los bártulos en un momento delicado, junto con el CC Navastur. Atrás, en el olvido, quedaron los vaivenes de ciertos “listillos” que se atrevieron a organizar una marcha a la que estuvieron a punto de abocarla a la desaparición.

La Clásica Cicloturista o Desafío Lagos de Covadonga, probablemente la segunda con más aceptación del calendario nacional, dio un nuevo paso al sumarse al proyecto la firma Unipublic SA, entidad organizadora de la Vuelta Ciclista a España. Y todo ello gracias, por supuesto, al apoyo –desde todos los ángulos- del Ayuntamiento de Cangas de Onís, presidido por el popular José Manuel González Castro, quien, desde que asumió la alcaldía, no escatimó apoyos a cuantos acontecimientos de tipo deportivo se vienen organizando en este concejo oriental.

Eso sí, he de reconocer que escribir sobre la Clásica o el Desafío “Lagos de Covadonga”, tras más de una treintena de ediciones, es hacerlo sobre una cita que tiene tanta importancia como un final de etapa de la Vuelta Ciclista a España. No es el mismo efecto, salvando las lógicas distancias, aunque sí es el mismo fin: promoción turística. El salto de calidad de la marcha no ha hecho más que comenzar, gracias, insisto, a la incorporación de parte de la logística de Unipublic SA y solo hace falta que también el sector hostelero y hotelero, incluido el turismo rural, estén a la altura de ese consolidado evento lúdico-deportivo.

Otro tanto de lo mismo puedo decir de la Media maratón “Ruta de la Reconquista”, programada cada último sábado del mes de mayo y que cumple treinta y ocho ediciones. La decana de ese tipo de pruebas en ruta de cuantas se celebran en Asturias y que aglutinará el próximo día 30 nada más y nada menos que 1.500 corredores, todo un récord histórico. Una carrera que empezó “en pañales”, con Toni "Adelmo" Fernández y Jose Fuente Olmo, al frente, como otras muchas, aguantó rayos y truenos, superó adversidades y que, merced al impulso del Club Cangas de Onís Atletismo, igualmente se convirtió en otro de los grandes referentes deportivos de la comarca del Oriente del Principado.

El trabajo desplegado en estas últimas ediciones, con el apoyo de la Fundación EDP-, acabó por darle el espaldarazo que necesitaba. Por supuesto que hubo que sortear y salvar chinchetas y obstáculos –eso sí, jamás se podrá lidiar con las adversidades meteorológicas, ya sean temperaturas de bochorno o bien, al contrario, llueva lo indecible- para alcanzar el enorme prestigio que atesora. Como no podía ser de otra manera el listón está cada vez más alto, en temas organizativos, gracias a la colaboración que prestan decenas de voluntarios que la hacen posible y que sin ellos sería francamente difícil sacarla adelante. Ahora bien, es de justicia reconocer el 'tirón' que tiene en estos momentos.

Cangas de Onís puede sentirse más que orgullosa de contar con eventos de ese tipo, sin desmerecer a otros –la Kangas Mountain, la Xtreme Lagos... sin olvidar eventos de otras disciplinas-, con los que se persigue desestacionalizar, dentro de lo que cabe, la temporada turística. No hay que dejar de mimarlos y velar por su continuidad, mostrando más apoyo y colaboración. Son, en mi opinión, nuestro “escaparate” de promoción comarcal del área de influencia de Picos de Europa al exterior y fuera de la considerada como temporada alta para el boyante sector del turismo. Rememos todos juntos en la misma dirección. Es un aviso a ciertos navegantes del siempre difícil y competitivo gremio hostelero.