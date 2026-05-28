Información para el Padre Feijoo (y II )

En las notas que tomó el 6 de agosto de 1759 en el mercado semanal que desde hace siglos se celebra en Infiesto el capitán Cipriano Santirso por encargo del P. Feijoo, observamos la descripción detallada de aquella cita del comercio semanal a la que acuden "vecinos de los de Cabranes, Sobrescobio, Caso, Villaviciosa, Parres y Colunga que aquí resuelven las compras, ventas, compromisos y escrituras"; y al mismo tiempo nos damos cuenta que el capitán Santirso tiene muy presente las recomendaciones del monje ovetense de recoger cuanto pudiera observar en el transcurso de su peregrinación por las tierras orientales de la región.

Durante su estancia en Infiesto se hospeda en un mesón de la calle Santa Bárbara, inmediata a la plaza Mayor, y desde aquí va recorriendo las diferentes calles y plazas por las que se desperdigan los numerosos feriantes que ponen a la venta desde madreñas hasta piezas de joyería., sin faltar las gitanas que a un precio módico te predicen la suerte futura, o el sacamuelas que con ágil charlatanería te garantiza una perfecta extracción. Con su espíritu observador y caminando hacia la colegiata o calle de Santa Bárbara, ve nuestro capitán un taburete con una plataforma de madera sobre la que se exponen unas piedras alargadas y muy pulimentadas en el medio de las cuales hay otra piedra mayor, sujeta con un hierro de la que dice el dueño "que es una piedra imán y que señala la virtud de otras piedras que allí se venden para curar las ubres de las vacas y demás animales hembras, ya que evitan las feridas y cortaduras, griettas y bultos infectados como consequenzia de las alteraciones que sufren al ordeñarlas".

En la zona de "los olores fuertes de quesos y el de embutidos y grasas" le dicen que alguna vez viene "zierta muger que fazilita grassa de oso para curar reumas y las inflamaciones de varizes", pero precisamente este lunes no había venido; así pues siguió recorriendo el mercado, muy organizado en calles diferentes según el artículo a vender, y al llegar a la entrada del puente se encuentra con "un vozeador formidable que se mueve alrededor de un taburete y una mesa, con varios recipientes de vidrio donde se ven lagartos verdes en lenttos movimientos, y en agua algunas sanguixuelas. Tiene al lado un lienzo para poner debaxo de la barba y sacar las muelas dañadas de quien solizitte sus servicios. Vende también pomadas de azufre en caxitas para tratamiento de la sarna y unas mayores por un real de a dos, que es lo que llaman una peseta".

No faltó el capitán Santirso a la visita de otros puestos, desde el de los clavos y herrajes, al de madreñas, a los de la loza, al de venta de plata y oro y hasta el de las gitanas que te averiguaban la suerte… Las páginas de este diario, de mayor o menor interés, pudieron suscitar en el espíritu crítico y científico del P. Feijoo una visión real del estado de la sociedad asturiana. A pesar de su retiro en el claustro de San Vicente su comunicación con el mundo era total disponiendo de todas las fuentes de información… desde las aportadas por un amigo militar que le informará del mercado de Infiesto, de sus gentes y sus costumbres, hasta la información amplia y actualizada de lo que ocurría en las Academias europeas.

Todo le interesaba y todo lo sometía a su espíritu crítico y científico; hablaba con notable discreción, con naturalidad y con una enorme gracia en el decir, tal como quedó reflejado cuando se despide del capitán Santirso en su peregrinación a Covadonga: "Vaya como nuevo capitán adelantado al redescubrimiento pacífico del Real Sitio de Covadonga, sin traernos cabezas de musulmanes ni espantajos sobrecogedores de aquellas bravas tierras, ni tan siquiera victorias imaginativamente guerreras, sino que nos ofrezca tan sólo la verdad de sus ojos llenos de amor cristiano, que no contengan ráfagas ofensivas de un capitán de su Magestad Real".