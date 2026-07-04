Destellos y pinceladas

Desde 1946, las hermanas Paquita y Anita Gerona Benítez, a las que todo el mundo llamaba "las del Faro", poblaban un hábitat bullicioso y rico en seres sin parangón. Solteras, conversadoras con cuerda para rato, instaladas en una candorosa rutina de trabajo en casa (Paquita cosía, y Anita tejía), cruzaban sus pasos en la calle Mayor de Llanes con gentes tan sui géneris como ellas: Josefa, la del pescado; Pepe, el de "La Moda"; Vicente, el peluquero; Segura, el fotógrafo; Pomposa, la taquillera del Benavente; Culetu, "el del Bodegón" …

En nuestros años de infancia, acudíamos mi hermano y yo al domicilio de "las del Faro" con el encargo materno de que nos hicieran un jersey. Era un lugar fuera del tiempo, de atmósferas densas y galdosianas, y allí Juan Pedro y yo, mientras nos tomaban las medidas con los brazos en cruz, mirábamos de reojo los oscurecidos retratos al óleo de militares, familiares de ellas, quizá veteranos del Rif, que decoraban la salita de la máquina tricotadora.

Por aquel primer piso del número 1 de la calle Mayor, encima de la mercería Santa Rita, pasaban, al atardecer, Quiqui, "el Cartero", su esposa, Chucha, y Pilar "la Cubana", a jugarse al bingo con ellas un puñado de perronas y reales. Para entrar, no había más que tirar de la cuerda que colgaba de un "juraco" de la puerta.

Eran hijas de Enrique Gerona Alarcón, sevillano, y Luz Benítez Trujillo, gaditana de Tarifa, y tenían una hermana más pequeña, Mari Luz, casada en Cardoso. Su padre había estado a cargo del faro de Llanes en los años 40. Pertenecía a una familia numerosa de tradición castrense y le distinguía una personalidad polifacética: delineante, ajedrecista, jugador de billar, escultor, tallista en madera, farero y, sobre todo, pintor. Había completado su formación en la Escuela de Bellas Artes de Córdoba, y uno de sus maestros fue Julio Romero de Torres, el artista simbolista y folclorista de lo andaluz inmortalizado en los billetes de 100 pesetas. Enrique Gerona pintaba desde muy joven, pero no hizo su primera exposición hasta 1936 en Bilbao, cumplidos los cincuenta y seis años.

Nada más obtener por oposición la plaza de técnico del Estado en señales marítimas, su primer destino fue el faro de Punta Galea (Vizcaya), donde le pilló la Guerra Civil. Volvió a su puesto en 1940 sin sufrir represalias políticas, y luego pasó, sucesivamente, al faro de Tapia de Casariego y al de Llanes. Siempre con la mirada puesta en el Cantábrico.

A la villa llanisca llegó con su esposa y con las tres hijas, nacidas en el País Vasco y criadas como señoritas. Vivían en la casa contigua a la torre de señales. En la sala de estar solían sonar las notas de "La boda de Luis Alonso", interpretadas al piano por la menor de sus hijas, antigua alumna del Conservatorio bilbaíno, y el paterfamilias iba ganando presencia en círculos de la sociedad local. Le nombran director de la rondalla y consigue ser admitido en el clasista Casino, donde impulsará la práctica del billar.

Una noche de noviembre de 1946 se originó en la linterna del faro un incendio que se extendió a la vivienda y acabó convirtiendo en ceniza la totalidad de la obra artística del farero, mientras Anita, que era muy fuerte, sacaba a empujones el piano de su hermana y lograba ponerlo a salvo. Mudados a un piso de la calle Mayor, Enrique Gerona empezó a pintar de nuevo, a partir de cero, y lo hizo hasta su muerte en 1954. Toda esa producción se halla hoy en posesión de sus nietos, Ana, Enrique y María José García Gerona.