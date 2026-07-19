El flamante puente Emilio Llamedo: símbolo de Asturias

La tarde de ayer, viernes, fue resultó muy especial y emotiva en la villa de Arriondas con motivo de la inauguración del nuevo puente Emilio Llamedo, sobre el Sella, que contó con la presencia del presidente del Ejecutivo regional, Adrián Barbón, y la vicepresidenta del Principado, la parraguesa Gimena Llamedo, así como el regidor de Parres, Emilio García Longo, entre otras autoridades y personalidades. Una infraestructura espectacular y llamada a ser uno de los símbolos de Asturias, la atalaya de la Fiesta de las Piraguas y del archiconocido Descenso Internacional del Sella, cuya octogésima octava edición tendrá lugar el próximo 8 de agosto de 2026. Sin embargo, sin restar méritos al acto, me quedo con el recuerdo de la figura de Emilio Llamedo Olivera, a quien recordó el máximo responsable del Gobierno del Principado.

Emilio Llamedo fue un gran apasionado del piragüismo, un deporte al que dedicó buena parte de su vida. Fue palista y consiguió subirse en 1962 al podio de la prueba de la que después sería presidente del comité organizador durante 28 años. Llamedo fue también presidente de la Federación Asturiana, en dos mandatos; vicepresidente de la Española y fundador y presidente del Club Los Rápidos, de Arriondas. Además, de alcalde (1978-79) en plena transición democrática, en aquel momento bajo las siglas de UCD, hasta presidente de la Sociedad de Festejos de La Peruyal, aunque su mayor atadura en la vida social local ha sido con el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella, en el que comenzó a colaborar en 1978 y pasó a ostentar la presidencia del mismo en el año 1982.

Nació en Arriondas el día 18 de noviembre de 1939, en la calle San Antonio, en el populoso barrio de El Barco, en la capital del concejo de Parres, a la vera del mítico Sella, ese mítico río del oriente astur que tantas satisfacciones, así como también algunos sinsabores, le dio a lo largo de su vida. Fue precisamente en las aguas selleras donde comenzó a dar sus primeras paladas en el mundillo del piragüismo y en el que cosechó sus primeros éxitos deportivos: tercero en K-1, en 1962, lo que le valdría para proclamarse campeón de España, edición en el que el alemán Rudy Grümberg pulverizó el récord del Descenso del Sella en esa modalidad.

La trayectoria profesional de Emilio Llamedo, "Milio el Roque", estuvo directamente realizada con la comercialización de piensos compuestos para el sector ganadero. Inició sus pinitos en ese campo, allá por el año 1955, en el almacén de José Ramón Blanco, en la villa de Arriondas, para continuar después en tareas de comercial para la firma Sanders, aunque acabaría jubilándose en 2003 como director comercial y jefe de compras de Piensos Ufac, con sede en el polígono de Silvota, empresa en la que permaneció los últimos 16 años de su vida laboral.

Asimismo, fue socio fundador del Club Los Rápidos, de Arriondas, y presidente de 1965 a 1969; presidente de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias (1979-1982 y 1996-2000); y vicepresidente de la Federación Española de Piragüismo. Entre las numerosas distinciones recibidas cabe reseñar: la medalla de plata otorgada por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (2007); la placa al Mérito Piragüístico de la Real Federación Española de Piragüismo (2007); el premio de la Fundación Mariano Gutiérrez, de La Felguera; el premio "Puentón", de la Asociación de Empresarios de la Comarca de los Picos de Europa (Incatur); el premio "Fayuela", de Amigos de Parres, y un largo etcétera de distinciones.

A nivel individual merece destacar otros galardones recogidos por Emilio Llamedo Olivera, tales como la medalla de oro al Mérito Piragüístico de la Real Federación Española de Piragüismo (2006); la "Madreña de oro" del Centro Asturiano de Madrid; la medalla de oro de la Asociación Grupo Amigos de Parres, la primera que concedió la susodicha asociación cultural, con sede en la villa de Arriondas; así como el ingreso en la Real Orden al Mérito Deportivo, en categoría de medalla de plata, a cargo del Consejo Superior de Deportes. Y un sinfín de premios más, tanto de clubes como de diversos colectivos y distintas instituciones.

Emilio Llamedo Olivera lo fue todo en Arriondas y en Parres, era una de las almas de la Fiesta de las Piraguas de Asturias -junto con Dionisio de la Huerta-. Por ello, tal como hiciera este 17 de julio de 2026 Adrián Barbón, quiero recordar la figura de "Milio, el Roque" (fallecido el 30 de julio del año 2011), precisamente a raíz de la inauguración del nuevo puente que une ambas orillas del Sella, Cangas y Parres, el puente de Les Piragües. Mis felicitaciones a todos aquellos que han hecho posible esa gran obra que se convertirá, igual que el anterior e histórico puente, en auténtico icono de la comunidad autónoma asturiana.