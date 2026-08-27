Una coqueta pérgola acristalada en Cangas de Onís

Hace más de una década lancé la sugerencia de instalar una cubierta acristalada en la céntrica plaza Camila Beceña, en pleno centro urbano de la vieja capital del Reino de Asturias y con ella tratar de poner fin a los entoldados que se suelen colocar en ese lugar cada vez que hay algún evento en la ciudad. Una propuesta, en mi opinión, que debería ser avalada por un concurso público al que optasen prestigiosos profesionales y especialistas en diseño urbano con el objetivo de conseguir un proyecto acorde con lo que es uno de los epicentros turísticos del área de influencia de la comarca de los Picos de Europa.

Desconozco lo que desembolsa el Ayuntamiento por contratar la instalación de entoldados a lo largo del año para las actividades a desarrollar en la susodicha plaza. Pienso que un buen pastizal, dados los numerosos eventos a organizar, de toda índole. Por ello, me atrevo a sugerir a las autoridades competentes que contemplen la posibilidad de asentar en la transitada plaza una pérgola acristalada, con techo de corredera o similar -dotado de mecanismo automático-, como alternativa a los toldos. Un cerramiento análogo a los existentes en grandes ciudades. Una instalación vistosa, a la vez que funcional, ideada para todo tipo de fines de ocio y disfrute.

Diría que ese cerramiento acristalado no desentonaría, para nada, aunque me temo que costaría un buen dinero a amortizar en varios ejercicios. La idea vuelve a estar lanzada, pese a que a cierta gente no le satisfaga un ápice que se aporten opiniones en pro de la mejora de una ciudad que es uno de los principales destinos turísticos del Principado de Asturias. Ojalá alguien la haga suya para evitar el persistente "afuracado" del pavimento de piedra caliza "rojo Covadonga” de la plaza Camila Beceña, en pleno centro urbano de la oficiosa capital de los Picos de Europa. ¿Convocar un concurso de ideas? ¿Y por qué no?

Puestos a escribir sobre espacios públicos en Cangas de Onís -en otra ocasión volveré a criticar el creciente pasotismo de los dueños de mascotas a la hora de agacharse para recoger los excrementos de la vía pública- también sugeriría al Ayuntamiento, que preside el popular José Manuel González Castro, contemplase la opción de ubicar un atractivo kiosco de música, como los de toda la vida, en el parque municipal José González-Tuñín Sánchez, en la zona más cercana a la Avenida de Covadonga. Sería el no va más en cuanto a nuevos atractivos, teniendo en cuenta el sustancial cambio a acometer -de salir adelante la propuesta, pues no hay que talar ningún árbol-, para la ciudad en estos compases del siglo XXI.

Por cierto, González-Tuñín, oriundo de Ciaño, trabajó de director en una conocida sucursal bancaria, fue alcalde de Cangas de Onís y llegó a ser fiscal de la otrora Audiencia Comarcal de Cangas de Onís, la cual aglutinaba la mayor parte del Oriente del Principado de Asturias. Sin duda, una figura indiscutible para que Cangas de Onís acabase recibiendo el título de ciudad, allá por el año 1907, por concesión de S. M. el Rey don Alfonso XIII, en reconocimiento a la otrora primera capital del Reino de Asturias durante 57 años, y también la primera de la Península tras la ocupación musulmana. Además, a él mismo se le concedió la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica.