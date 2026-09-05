¿Para cuándo Alfredo García Álvarez, hijo adoptivo de Cangas de Onís?

Alfredo García Álvarez, lavianés de nacimiento, aunque acabó echando raíces y formando una querida familia en la vieja capital del Reino de Asturias. Arribó a la antigua Cánicas en sus tiempos de profesor en el Instituto Rey Pelayo, junto a otro nutrido grupo de jóvenes docentes que trajeron aires nuevos a la urbe canguesa, en tiempos de la Transición. Y más tarde demostró sus dotes como político al regir con más luces que sombras los destinos del Ayuntamiento, durante cuatro legislaturas, desde que en 1991 lograse hacerse con la Alcaldía, bajo las siglas del PSOE.

Hace unos años que disfruta de su merecida jubilación, pero, en mi modesta opinión, creo que es de justicia reconocer la gran labor desarrollada por el exalcalde socialista al frente del Consistorio. Pienso que marcó una gran época en el devenir de la histórica urbe de Cangas de Onís, apostando por una serie de infraestructuras –circunvalación, nueva estación de autobuses, macroaparcamiento de El Lleráu, Aula del Reino de Asturias, centro de visitantes “Casa Riera”, peatonalización de las calles Mercado y San Pelayo...– que la convirtieron en mucho más moderna y acogedora.

Desgranar toda y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno municipal que presidió Alfredo “el alcalde” en esos dieciséis años necesitaría varios artículos de Opinión. Su apuesta por la capitalidad histórica de Cangas de Onís es un hecho palpable; lo mismo puede decirle del beneplácito a la implantación del controvertido Plan de Transporte en servicio público a los Lagos de Covadonga, con los consiguientes estacionamientos disuasorios. No quiero resultar pesado, pero considero que Alfredo García Álvarez debería ser nombrado hijo adoptivo de Cangas de Onís.

Otro anterior alcalde, Constantino González y González (Cabielles, 1.873) fue nombrado en su día hijo predilecto de Cangas de Onís por su gran labor benefactora. Don Constante, como le conocían sus convecinos, donó en su momento al Ayuntamiento los terrenos del campo Santa Cruz para la construcción de un Grupo Escolar allá por 1.928. Además, resultó elegido primer alcalde cangués de la Segunda República, más exactamente el 15 de abril de 1931, manteniéndose en el cargo hasta el año 1936, en el que le sustituyó Manuel Torres García. Falleció el 21 de noviembre de 1956 cuando contaba 83 años, en Cangas de Onís.

No descarto que alguien me tilde de oportunista por sugerir que se nombre a Alfredo García Álvarez hijo adoptivo de Cangas de Onís. Me importa un bledo. Es más, lo pido en el preciso instante en el que gobierna con mayoría absoluta el Partido Popular, con José Manuel González Castro como alcalde. Es mi opinión, guste o no, atesora méritos suficientes para ese reconocimiento. Sería una buena oportunidad, en estos precisos instantes, que alguien con mando en plaza “mueva” hilos para que, más pronto que tarde, el ex regidor socialista sea hijo adoptivo de esta ciudad, de este concejo por el que tanto hizo.