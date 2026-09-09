Cangas de Onís y el Día de Asturias: una jornada reivindicativa en pro de la capitalidad histórica de la vieja capital del Reino

Cada 8 de septiembre, quizás la noticia de la jornada vuelva a ser por del área de influencia de la comarca de los Picos de Europa la ausencia, una vez más, del presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, en los actos que se desarrollan en el santuario mariano de Covadonga, con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Covadonga y Día de Asturias. Ahora bien, aprovecho la ocasión para reclamar, un año más, la capitalidad histórica de la ciudad de Cangas de Onís en tan señalada fecha, aunque algunos eviten reconocerlo y con independencia de ideologías.

Hace casi dos décadas, allá por el mes de abril del año 2008, el Ayuntamiento de Cangas de Onís, presidido de aquella por el socialista Alfredo García Álvarez, aprobó, por unanimidad de los grupos políticos con representación en el Consistorio (PSOE y PP), la solicitud a la Junta General del Principado de Asturias para que fuese concedido el título de capital histórica -no administrativa- para la ciudad. Se trataba de hacer justicia a la antigua Cánicas y, al mismo tiempo, sugerían que fuese desarrollado algún acto institucional en la localidad canguesa y, además, que esa reivindicación fuese reconocida en el Estatuto de Autonomía.

A lo largo de los siglos XIX y XX visitaron el concejo cangués numerosos monarcas: Isabel II, Alfonso XII y Alfonso XIII, quien concedió a Cangas de Onís el título de ciudad. En el año 1980 el Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia, estuvo en Cangas de Onís arropado por sus padres los Reyes de España, SS MM Don Juan Carlos y Doña Sofía. La última visita de los Reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia, a este concejo del Oriente aconteció el 8 de septiembre de 2018, al santuario de Covadonga, tras pasar por el hogar-residencia Beceña-González, acompañados por la entonces flamante Princesa de Asturias, Doña Leonor, y la Infanta Sofía.

Otro acontecimiento histórico a destacar es que el 11 de noviembre de 1978 Cangas de Onís volvió a ser la capital del Principado de Asturias, ya que el salón de sesiones del Ayuntamiento, acogió la constitución del Consejo Regional de Asturias, futura Junta General del Principado y ente encargado de la elaboración del Proyecto de Estatuto de Autonomía. Y en el año 1992 Cangas de Onís recibía la medalla y bandera del Consejo de Europa. Por cierto, ¿cuándo la vieja capital del Reino de Asturias acogerá un acto institucional, bien en la Casa Consistorial, bien en el Aula de la Monarquía o bien en el Parador de Turismo “Monasterio de San Pedro de Villanueva”, en la víspera del Día de Asturias?

Asimismo, pese a quien pese, Cangas de Onís sigue aspirando a ser la sede permanente del Día de Asturias. Corría el año 1980 cuando un decreto del Consejo Regional amparó los primeros actos, celebrados en Cangas de Onís, a la vez que se iniciaba el procedimiento de declaración oficial de la festividad. Un festejo que cumplirá dentro de poco 36 años, ya que fue en 1984 cuando la Ley 5/1984, de 28 de junio, instituyó legalmente el Día de Asturias, que tiene lugar cada 8 de septiembre, coincidente en fecha con la festividad de Nuestra Señora de Covadonga, la Santina, patrona de todas y todos los asturianos.

El carácter itinerante del Día de Asturias evita que Cangas de Onís asuma todo el protagonismo el 8 septiembre. Todos los Ejecutivos regionales, de un lado y del otro, prometieron el oro y el moro, en distintas precampañas electorales, para que la ciudad canguesa lograse convertirse en sede permanente. Pero donde habían dicho digo, dijeron Diego. Al final, quizás la vieja Cangas aun pueda reclamar algo que Oviedo no puede conseguir: la capitalidad histórica de España. Aquí, en Cangas, se estableció la primera Corte y surgió el Reino de Asturias, iniciando la Reconquista. Pura historia.