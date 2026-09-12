El Mazucu: la memoria de ayer, la lucha de hoy

Un año más, cada septiembre volvemos a El Mazucu. Volvemos a estas montañas para encontrarnos con quienes combatieron aquí en 1937, cuando Asturias resistía el avance de las tropas franquistas. Volvemos para recordar a quienes dieron su vida defendiendo la República, pero también para recordar por qué lucharon.

Porque recordar El Mazucu no puede consistir únicamente en mirar hacia el pasado. Si la memoria no nos ayuda a comprender el presente, corre el riesgo de convertirse en una ceremonia vacía. Queremos recordar que aquí se combatió contra un golpe de Estado y contra un proyecto fascista que pretendía acabar con la República, con las organizaciones obreras y con los derechos conquistados por las clases populares. Y queremos recordar también que quienes defendieron estas montañas no eran todos iguales, comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos y trabajadores sin adscripción política compartieron trincheras porque fueron capaces de entender que, por encima de sus diferencias, existía un enemigo común.

Y esa sin duda es una de las grandes lecciones de El Mazucu: cuando el fascismo avanza, la división de quienes se enfrentan a él se convierte en su mejor aliado.

Pero hay otra lección que tampoco debemos olvidar, el fascismo no aparece por casualidad. Históricamente, ha sido utilizado por las clases dominantes para frenar la organización de la clase trabajadora y destruir sus conquistas cuando estas ponen en cuestión los privilegios existentes. El fascismo ofrece una salida reaccionaria a las crisis, sustituir la lucha social por la búsqueda de culpables. En lugar de preguntarnos por qué existen salarios bajos, señalamos al extranjero, en lugar de hablar de la especulación inmobiliaria, culpamos al inmigrante, en lugar de exigir mejores servicios públicos, enfrentar al trabajador que nació aquí con el que llegó de otro país.

Por eso la memoria histórica antifascista es también una herramienta para comprender lo que está ocurriendo hoy. El fascismo de nuestro tiempo no tiene por qué presentarse con los mismos uniformes ni utilizar exactamente las mismas palabras. Puede hablar de seguridad, identidad, fronteras o defensa de los ciudadanos, pero mantiene una lógica conocida, señalar a los más débiles, convertirlos en amenaza y enfrentar a unas partes de la clase trabajadora contra otras.

Lo hemos visto estos días también en el debate sobre Ceuta. La situación migratoria es compleja y requiere respuestas políticas, pero ninguna dificultad puede justificar la persecución, el hostigamiento o la deshumanización de personas por su origen. Cuando se señala al migrante como "invasor" y se le convierte en culpable de todos nuestros problemas, no se están buscando soluciones: se están fabricando enemigos.

Ante eso no basta con decir que somos demócratas, Hay que ser antifascistas.

Quienes combatieron en El Mazucu entendían que la solidaridad no podía detenerse en las fronteras. Algunos de quienes lucharon contra el fascismo en España habían llegado desde otros países y aquella solidaridad internacional forma parte de nuestra propia historia y sigue siendo una enseñanza para el presente. Por eso nuestra memoria tampoco puede detenerse en las fronteras, no podemos recordar a quienes combatieron en estas montañas y permanecer indiferentes ante el sufrimiento de otros pueblos. Cuba, Palestina y el Sáhara, entre tantos otros, nos recuerdan que la solidaridad internacional sigue siendo necesaria.

Todo esto explica por qué necesitamos recuperar nuestra memoria. Porque una sociedad que olvida su historia queda más expuesta a repetirla. Cuando olvidamos quiénes fueron los fascistas, quiénes fueron sus víctimas y quiénes se enfrentaron a ellos, resulta más sencillo que determinadas ideas vuelvan a presentarse como nuevas.

La memoria histórica antifascista nos permite reconocer esos mecanismos. Nos recuerda que el odio al extranjero, el nacionalismo excluyente, la persecución del diferente y la división de las clases populares no son fenómenos nuevos.

El Mazucu nos habla de ellos, pero también nos habla de nosotros. Nos pregunta qué hacemos hoy con aquella memoria.

Porque homenajear a quienes combatieron contra el fascismo mientras permanecemos indiferentes ante el fascismo que vuelve a levantar la cabeza sería convertir su sacrificio en una simple ceremonia.

Nosotros queremos que cada homenaje sea también un compromiso. Que la memoria de quienes lucharon sirva para fortalecer a quienes siguen luchando.

Por eso necesitamos reconstruir la unidad antifascista. Una unidad que tenga a la clase trabajadora en el centro, que combata el racismo y la xenofobia, que defienda los derechos sociales y los servicios públicos y que sea solidaria con los pueblos que luchan por su libertad.

Hace casi noventa años, en estas montañas, hombres y mujeres diferentes comprendieron que había momentos en los que las diferencias debían quedar a un lado para defender algo mucho más importante.

Hoy volvemos a encontrarnos ante uno de esos momentos y por eso volvemos a El Mazucu. El Mazucu fue ayer. El Mazucu es hoy. Y El Mazucu será mañana.

Fue ayer porque allí combatieron quienes nos precedieron.

Es hoy porque su memoria sigue siendo necesaria para comprender nuestro presente.

Y será mañana mientras existan hombres y mujeres dispuestos a defender la solidaridad, la justicia social y la libertad frente al fascismo.

Y este 19 de septiembre volveremos a subir a estas montañas. No solamente para recordar a quienes cayeron. Volveremos para decir que seguimos aquí.

Para decir que su memoria no está muerta.

Para decir que la lucha antifascista tampoco.

Por la memoria histórica antifascista. Por la unidad de la clase trabajadora. Por la solidaridad internacionalista. Contra el fascismo, ayer, hoy y siempre.

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Juan Cigarría, Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR)