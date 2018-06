Álex Cooper regresa a la era pop

Cuando hace dos años Álex Díez recuperó canciones de "Los Flechazos" para celebrar los treinta años "Viviendo en la era pop" confiesa que se quedó "con ganas de alargar la fiesta", y de ahí, dos años después, ha salido "Tiempo, temperatura, agitación", el nuevo disco de su banda, "Cooper," que hoy a las 20.00 horas firmará y presentará en su pequeño concierto acústico en la tienda Discos Alta Fidelidad (calle Otero, 6).

Álex ha recuperado los teclados de "Los Flechazos" y ha rebajado las guitarras y las distorsiones presentes en los anteriores discos de "Cooper". Es de los que no reniegan: "Me apetecía seguir tocando canciones de "Los Flechazos", y ya ha preparado cuatro para la gira. Pero también tiene claro que la sección de metales que le acompaña en este trabajo se caerá en algún momento "y volveré a la formación de cuarteto de 'Cooper'".

Álex llega a Oviedo, a Asturias, con ganas de tocar y de ver a los amigos. Ya desde finales de los ochenta, con "Los Flechazos", su relación con el Principado ha sido intensa y extensa. "Asturias siempre ha sido nuestro Brighton, nuestra salida al mar".

"Cooper" recupera el sonido "Flechazos", un hueco que nadie había ocupado desde que la banda leonesa se disolviera, en 1998. "No era necesario ocupar ese espacio", dice, y enlaza con la escena mod ovetense de finales de los ochenta. "Ya no existe La Silla Eléctrica (local mod de Oviedo), ya no hay tribus urbanas y la gente se relaciona de otra forma, ya no es necesario", insiste. Aunque en realidad el hueco lo ocupa él mismo.

"Tiempo, temperatura y agitación" son justo los parámetros fundamentales para el revelado analógico de fotografías. La esposa de Álex es fotógrafa y a él lo analógico le atrae, sigue grabando sin demasiada tecnología y no entiende de "reverbs y cables", lo que le permite "prestar toda la atención a la melodía". Es lo que ha hecho en este último disco, trabajar esas melodías como si tuviera treinta años menos y divertirse haciendo canciones como entonces.

No son "Los Flechazos", no es el sonido de "Cooper" de los últimos años, son las dos cosas a la vez para seguir en esa fiesta tan necesaria en estos tiempos.