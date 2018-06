Los bomberos salvan a una perra de un incendio en Oviedo

Bomberos de Oviedo acudieron esta mañana a sofocar un incendio en una vivienda en el número 31 de la Avenida del Mar. Al lugar de los hechos se trasladaron varias dotaciones del servicio de extinción de incendios alertados por los vecinos que veían salir humo de una de las viviendas del edificio.

Al no encontrarse nadie en el interior del piso, los bomberos optaron por derribar la puerta y solo encontraron una perra en estado grave por el humo. Los bomberos lograron reanimar al animal y proporcionarle oxígeno. Posteriormente llamaron al albergue de animales de Oviedo para que la atendiese

El suceso ocurrió a las 11.00 horas y los bomberos tuvieron que entrar por una ventana y forzando la puerta dado que no se encontraba ninguna persona en el interior del piso. El origen del fuego fue la campana de la cocina y aún no se ha precisado si se debió a una sartén dejada sobre el fuego o a la propia combustión de la grasa de la campana. Los mayores daños se han registrado en la cocina.

Los Bomberos rescataron a la perra en muy mal estado, teniendo que reanimarla y ponerle oxígeno antes de entregarla a los responsables del Albergue de Animales de Oviedo, quienes la trasladaron a una clínica veterinaria.

Al lugar se trasladaron también efectivos de la Policía Local para regular el tráfico en la zona.