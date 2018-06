Se buscan actores para interpretar a "Rufo"

"Senna" tiene cuatro años y lleva casi tres en el albergue "Masquechuchos", es tranquila sociable y tiene un importante parecido físico con "Rufo", el famoso perro callejero de Oviedo al que aspira a encarnar en la gran pantalla. "Parece su nieta", asegura uno de los organizadores que desde el pasado lunes buscan protagonistas para la película que se empezará a rodar en septiembre. En el pasillo la adiestradora Loreto Ugarte observa sus reacciones. "Buscamos un perro tranquilo y que sepa obedecer a órdenes básicas como siéntate o túmbate".

"Senna" ha llegado a la prueba acompañada por dos responsables del albergue al que llegó siendo un cachorro. "Es muy buena pero no acaba de encontrar una familia, por su tamaño es ideal para una finca", señala María del Mar Martínez de Masquechuchos, "aunque no le den el papel queremos darla a conocer para que alguien se anime a adoptar", añade. No es el único perro de albergue que ha pasado por el casting. "El problema es que estos animales llevan años en una jaula y sacarlos de la perrera para ponerlos a trabajar no nos parece justo", explica Loreto. Rafael García, el director de la película ha dejado en sus manos la selección del perro. "Llevo desde los 14 años trabajando en albergues y protectoras y ahora doy clases en el centro canino Ovican".

El objetivo de Loreto es que el perro elegido disfrute haciendo la película. "Para él tiene que ser como un juego", destaca. "Mauro" un mastín de 10 meses podría encajar en este perfil, "es tranquilo y tiene capacidad para aprender órdenes nuevas, el color de pelo no es exacto pero es imposible encontrar un perro igual que Rufo".

Arrebatar una navaja a un atracador que está atacando a la protagonista es una de las escenas más difíciles a las que tendrá que enfrentarse el protagonista. El rodaje de la película arrancará en el mes de septiembre.