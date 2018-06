Lubián: "La ciberseguridad creará grandes posibilidades de negocio"

"La ciberseguridad creará grandes posibilidades de negocio en el futuro; necesitamos crear perfiles profesionales a la altura de las necesidades de los que ahora carecemos". Así lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Miguel Ángel Lubián, ingeniero en Informática por la Universidad de Oviedo y director de seguridad en el Grupo CIES.

"Muchas veces las aplicaciones no son seguras y debemos crear un software a la altura de las necesidades. La seguridad básica que tenemos las personas es la protección frente a terceros no autorizados y con eso no es suficiente", señaló el especialista, que fue presentado por Benjamín López, director de la Escuela de Informática de la Universidad de Oviedo. Entre los apartados en los que es necesario incrementar esa seguridad en la red Lubián citó la confidencialidad, la integridad de las comunicaciones y la firma electrónica. Lubián habló de la protección de los equipos frente a amenazas concretas y aseguró que muchos de los problemas de ciberseguridad son resueltos directamente por las personas. Entre los retos actuales el ingeniero citó la conectividad de los sistemas, terriblemente expuesta, y la baja concienciación de los usuarios a la hora de establecer mecanismos de protección.

Muchos ciberataques que llegan a España proceden de China. Entre los más comunes de 2017 Lubián citó las amenazas por conflictos o guerras y la manipulación de tendencias y de los votos, en función de las campañas, para posicionar a la opinión pública. Por otro lado, la Escuela de Informática impartirá el primer máster en ciberseguridad en desarrollo de software, totalmente online, que empezará en enero y constará de cuatro módulos, con asignaturas preventivas y otras resolutivas para repeler el ataque. Lubián advirtió que se están detectando problemas de seguridad en los SMS de los móviles sobre todo en relación a transferencias bancarias y abogó por fortalecer la protección de datos con medidas tecnológicas.