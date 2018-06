El PP exige a Sánchez Ramos que se pague el viaje a Nueva Orleans

El PP exige al concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos (Rivi), que se pague de su bolsillo el viaje que ha realizado recientemente a Nueva Orleans, tda vez que, según la edil popular Belén Fernández Acevedo, no se trató de un desplazamiento oficial para cerrar actuaciones en el desfile del Día de América en Asturias, sino de "unas vacaciones VIP" en Estados Unidos. "Vamos a reclamar todas las facturas, desde las del avión hasta las del último café que haya pasado o vaya a pasar al Ayuntamiento por este viaje", advirtió Fernández Acevedo, que también pedirá explicaciones sobre quién autorizó el desplazamiento. "Si no lo hizo el Alcalde, no se puede considerar un viaje oficial", puntualizó.

"Nadie se puede creer que su viaje VIP solo haya costado 2.000 euros, porque con ese precio tendría más futuro montando una agencia de viajes que volviendo a apuñalar, como lleva haciendo 30 años, a sus compañeros para colarse en una lista municipal o autonómica", añadió Acevedo sobre Sánchez Ramos, al que acusó de escudarse en "mentiras" para justificar el viaje a EE UU.