El mejor Bernardo vuelve en Mieres

El dos veces campeón del mundo individual sigue en la pomada a sus 50 años. El veterano roscador de la peña Villa de Noreña disputa mañana (19.00 h.) la final del XXIX Torneo de Ases y Campeones de España de Mieres frente a la joven figura lavianesa Sergio Hevia después de derrotar en una espectacular semifinal al langreano Iván Rivas, 22 años más joven, por un apretadísimo marcador de 14 a 13.

El de Mieres es uno de los torneos más prestigiosos de Asturias junto con el regional absoluto, el Memorial Cajetilla y el Villa de Gijón, entre otros. Se trata de una de las plazas favoritas del nueve veces campeón de España. Sin ir más lejos, hace dos años sumó su enésimo título en la cuenca del Caudal tras derrotar en la partida por el título a un duro rival como Ramiro Paniceres, entonces en la peña El Biche de Pola de Siero, por un rotundo 14 a 5.

Ante Rivas los aficionados disfrutaron de varias ráfagas de Bernardo, aquel jugador capaz de ganar doce torneos en un mismo año y desesperar a sus rivales con un acierto inmejorable en los momentos claves de la partida. El choque fue espectacular en cuanto a juego. Ambos jugadores superaron con creces los siete bolos por bola. Sin embargo, el dominio fue para el langreano durante toda la partida.

El 7 a 1 a favor del de Riaño hacía prever un resultado de escándalo a no ser por el hecho de que enfrente estaba Bernardo. El de Noreña inició su particular reconquista borrando 41 para el pulgar con dos bolas. El 7 a 2 parecía sólo un pequeño paso para maquillar el luminoso, pero detrás vinieron el 7 a 3 y el 7 a 4. Luego la remontada prosiguió con un gran arreón de seis juegos seguidos pasando del 11 a 5 al empate a once.

Igualadas las fuerzas, Rivas tuvo todavía fuerzas para hacer dos juegos consecutivos y colocarse a sólo uno de la victoria. Con 13 a 11 en contra, Bernardo mató 32 bolos para el pulgar, mandó a ganar 48 y volvió a borrar 36 para cerrar el triunfo del pasaporte a la final de este domingo.

En las anteriores eliminatorias, Menéndez ya había doblegado a otro veterano como Merchán III por 14 a 8 en una entretenida partida de cuartos de final y al jugador de la peña Batán, organizadora del torneo, Eduardo García, al que superó por un contundente 14 a5 como carta de presentación de sus aspiraciones en el torneo.

Bernardo buscará culminar su enésima lección bolística ante otro coloso como Sergio Hevia. El roscador de 23 años, con dos entorchados individuales absolutos ya en su palmarés, llega en gran estado de forma a su cita con el de Villa de Noreña. En la semifinal celebrada esta semana, Hevia arrolló a Eugenio Fernández, otro veterano de la peña Turonesa, por 14 a 7 en la segunda semifinal.

La trayectoria del lavianés de la peña Magdalena de Gijón es para echar a temblar. En octavos de final superó a otro joven rival como Llerandi Montes, de la peña La Juécara de Sama de Langreo y en la segunda eliminatoria, la de cuartos de final, venció por 14 a 4 a otro excampeón de Asturias como el piloñés Ángel Ibaseta, de la peña El Piles de Gijón.

El cara a cara entre dos de las mayores figuras de la cuatreada regional se presenta muy abierto. Aunque posiblemente Hevia se encuentre en una época más cercana a la plenitud, Bernardo demostró la pasada temporada estar todavía en condiciones de impartir clases a las jóvenes figuras. En 2017 el de Noreña ganó los torneos de Villaviciosa, Cangas de Onís y Piloña, este último después de ganar a Hevia por un reñidísimo 14 a 13. Sin embargo, antes ambos se vieron las caras en la final del campeonato de Colunga. En esa ocasión el de Laviana ganó con más margen, concretamente por 14 a 10.