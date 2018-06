¡Sidra va!

Los peregrinos que llegaban a Oviedo por la costa recorriendo el camino de Santiago entraban en la ciudad por la Puerta de los Gascones, que abría paso a la calle Águila, acceso directo a la Catedral de San Salvador.

Los peregrinos del siglo XXI buscan, además de experiencias religiosas, otro tipo de estímulos, casi siempre ligados al ocio y la gastronomía; y ahí, a poca distancia de la Catedral de Oviedo está otra, la catedral sidrera, la calle Gascona, que cumple 20 años como "Bulevar de la Sidra" y que como cualquier templo se sustenta sobre otros anteriores. Gascona tiene ahora 13 sidrerías asociadas pero el origen está en una de ellas, hoy remodelada, El Ferroviario. Fue la primera sidrería de la calle y abrió sus puertas en 1951. Ahí está el origen de lo que hoy se ha convertido en uno de los motores económicos más importantes de Oviedo y en uno de los centros turísticos más destacados de Asturias.

En Gascona trabajan en la actualidad alrededor de 200 personas, sin contar los empleos indirectos de proveedores y empresas que trabajan de uno u otro modo para las sidrerías de la calle. En cuanto a la facturación es imposible calcular lo que genera la asociación ya que las sidrerías, empresas particulares, no facilitan esos datos y el "Bulevar de la Sidra" como tal es una asociación sin ánimo de lucro.

La organización, de abril de 1998, la formaban cinco sidrerías. La mayor parte ya llevaban años en la calle y decidieron unir fuerzas para crear el entorno más favorable posible para el consumo de sidra en las mejores condiciones. Con los años se fue desarrollando una de las ideas primigenias recogida en aquellos estatutos fundacionales, la de fomentar no sólo el consumo de sidra sino la cultura sidrera y, por extensión, la cultura asturiana.

En Gascona se organiza en mayo la preba de la sidra para que un jurado experto y también los clientes valoren la calidad del caldo que se vende en los restaurantes de la calle. Para los llagares es uno de los reconocimientos más importantes de Asturias. Además, se organiza un amagüestu, catas de quesos y numerosos eventos como la carrera de madreñas de la semana pasada o el mercáu de la Gascuña que tiene lugar todos los meses desde hace cuatro años pero que el juez ha suspendido de manera cautelar tras una denuncia vecina.

Oviedo no es una ciudad de sidrerías, al menos no como Gijón o Mieres. La capital siempre fue más de cafés o pubs pero desde Gascona la sidra ha ido tomando posiciones en el paladar y los gustos de los ovetenses. Los empresarios de la calle no sólo se han ocupado de vender sidra a propios y extraños sino también a educar ese paladar, lo que les ha impulsado también a ellos a mejorar la calidad del producto que venden. Ahora mismo, en cualquier sidrería de Gascona se puede elegir entre varias marcas y se puede beber sidra de diferentes llagares y a distintos precios, teniendo en cuenta la calidad marcada por el consejo regulador y por sidra selección de Asturias. Los llagares han mejorado sensiblemente sus productos en los últimos años y los hosteleros han seguido el mismo camino.

Lo mismo ha ocurrido con las cartas de las sidrerías. El 90 por ciento de los productos que se cocinan en Gascona son asturianos y en algunas sidrerías del bulevar ese porcentaje alcanza el 100 por 100.

Los empresarios de la calle calculan también que el 90 por ciento de los turistas que llegan a Oviedo, medio millón al año, pasan por Gascona y el 50 por ciento comen o cenan en uno de sus restaurantes.

Pero no sólo los turistas acuden a Gascona, los ovetenses han aprendido a beber sidra en sus locales desde 1951 y siguen siendo fieles a la calle. Los hosteleros mantienen que son chigres de barrio en los que se celebran tertulias, se canta y se escucha la gaita.