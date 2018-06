Ciudadanos acusa a Sánchez Ramos de "dejar morir" la SOF

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Oviedo, Luis Pacho, acusó al concejal de Cultura y Festejos, el edil de IU Roberto Sánchez Ramos, de "dejar morir" la Sociedad Ovetense de Festejos, a través de la siguiente rueda de prensa:

"El Grupo Municipal de Ciudadanos(Cs) asegura que Rivi pasará a la historia como el único concejal de cultura que dejó morir a la SOF y a sus 70 años de historia. El portavoz de Ciudadanos en Oviedo, Luis Pacho, ha asegurado hoy que "lo que intenta hacer ahora el señor Sánchez Ramos es escurrir el bulto y pasarle la patata caliente a los socios. Él es el único responsable de haber dejado morir a la SOF y a sus 70 años de historia, tuvo la capacidad de actuar a tiempo, a principios del año pasado cuando ya se conocía este problema y miró para otro lado hasta que ya fue demasiado tarde. La verdad es que Rivi dio la SOF por amortizada hace ya mucho tiempo, sus acciones le delatan. Retrasó hasta diciembre del año pasado la votación sobre unos nuevos estatutos que los socios desconocían, les comprometió a decidir sobre algo que no era de su competencia: el despido de los trabajadores, y anunció una nueva asamblea en marzo, y estamos casi en julio. Después se va a Nueva Orleans encargando actuaciones para el Día de América en Asturias, dejando ver que de esa actividad tampoco se va a encargar la SOF. Queda claro que su objetivo no ha sido nunca salvar la SOF. Desde Ciudadanos advertimos desde principios del año pasado de este problema, y el tripartito no hizo nada hasta que llegó el tiempo de descuento. Y el PP también es responsable de haber acabado con la SOF, ya que conocían el cambio de la legislación desde 2012 y no hicieron nada para ajustar la entidad a la nueva ley, por ejemplo, pidiendo informes municipales para saber si el convenio con la SOF era legal. Al PP no le interesó regularizar la situación de la sociedad porque pensaban que iban a poder seguir usándola a su antojo, como una herramienta a su servicio", afirma el portavoz de la formación naranja.

