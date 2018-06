El Alcalde no ve viable un recinto ferial en el Calatrava: "Es una propiedad privada"

El Alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, se mostró esta mañana escéptico con la propuesta del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres de alquilar los espacios vacíos del centro comercial del Calatrava para crear un recinto ferial "provisional" en la ciudad. El edil insta a los empresarios a "dirigirse en primer lugar a la propiedad" si quiere sacar adelante dicho proyecto.

López no ve ningún motivo para que el Ayuntamiento apueste por esa posibilidad. "Es de una empresa privada y yo no me atrevo a decirle a una multinacional lo que tiene que hacer en su propiedad", señaló. De todos modos, abrió la puerta a trasladar la idea "en el nivel en que hay que hablarlo" y valorar si se trata de una opción viable.

Aun así, recuerda que en el caso de existir viabilidad para esa opción habría que dar prioridad al diálogo con la empresa. "En caso de plantearlo ellos -los dueños- deben ser los primeros con los que hay que hablarlo".

La propuesta lanzada por la Cámara de Comercio consiste en utilizar el centro comercila como complemento del Palacio de Exposiciones y Congresos, de titularidad municipal, para acoger actividades en la ciudad, a la espera de concretar proyectos pendientes como convertir la plaza de toros en un recinto de usos múltiples o crear un equipamiento similar en los terrenos de la antigua fábrica de La Vega.