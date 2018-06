Juan García, líder vecinal del Antiguo, se perfila como candidato de la próxima junta directiva

El líder de la Asociación de Vecinos del Oviedo Antiguo, Juan García, se perfila como candidato a formar parte de la nueva junta directiva de la SOF. García alzó ayer la mano durante la asamblea general de socios de la Sociedad Ovetense de Festejos para comentar tímidamente que "un grupo de unos 35 asociados están dispuestos a crear una junta directiva" que sustituya a la actual, en funciones. Tras la aprobación de los nuevos estatutos que desvinculan por completo a la SOF del Ayuntamiento, el siguiente paso es presentar la normativa ante el Principado para que la ratifique y convocar otra asamblea general con el objetivo de elegir representantes. Así, por primera vez en muchos años, la directiva no estará presidida por el Alcalde y el concejal de Cultura, ni tendrá entre sus miembros a varios ediles.

Una de las anécdotas de la jornada estuvo protagonizada por Luis Pacho. El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos no aparecía en la lista de socios de la SOF. El contable de la entidad, Fernando Salvador, repasó una y otra vez los listados, Uno que ordenaba a los socios alfabéticamente y otra por número de carné. Pero Luis Pacho Ferreras, el 3.865, no estaba en ningún sitio. "Pues yo he pagado mi cuota anual de diez euros", dijo él. Y era cierto, el propio contable de la SOF lo recordaba e incluso LA NUEVA ESPAÑA publicó una fotografía suya a comienzos de año en la que aparecía mostrando el recibo. En un primer momento, Pacho barajó la posibilidad de impugnar la asamblea, pero luego se le pasó el cabreo, le dejaron entrar en la sala y hasta votó a favor de los nuevos estatutos.

También hubo quien estuvo con los auriculares puestos en la asamblea. Un socio sentado en la parte de atrás de la sala no perdió la oportunidad de seguir el partido del Mundial entre España y Marruecos. "No entiendo cómo han fijado la reunión este día", explicó minutos antes. Eso sí, salió a tiempo para ver la segunda parte.