La SOF sigue viva in extremis con la meta de realizar el Día de América en Asturias

El recuento de votos de los nuevos estatutos de la SOF compitió ayer en emoción con el partido de España-Marruecos. La Sociedad Ovetense de Festejos no sólo elegía tener o no un reglamento hecho a medida, sino que se jugaba la permanencia durante una asamblea celebrada en el Palacio de Calatrava. Al final, un margen de 13 votos a favor del sí inclinó el marcador hacia un nuevo comienzo de la entidad con el objetivo principal de organizar el desfile del Día de América en Asturias. Un total de 53 personas aceptaron los estatutos que establecen la desvinculación de la SOF con el Ayuntamiento, frente a 39 votos en contra y una abstención. De haber ganado el no, la entidad estaría en un limbo legal difícil de sostener sin desembocar en una disolución forzosa.

No todos los votos fueron a mano alzada. En concreto, 59 socios optaron por delegar en otras personas. Por ejemplo, de los 39 sufragios en contra de aprobar el nuevo reglamento, 31 procedieron de socios afines al PP. Así, en la sala habilitada en el Calatrava estaban -entre otros simpatizantes populares- los concejales Belén Fernández y Gerardo Antuña. Cada uno de ellos con 11 votos delegados. La razón que esgrimieron para rechazar la propuesta fue la falta de diálogo con la todavía vigente junta de gobierno (en funciones), presidida por Wenceslao López y Roberto Sánchez Ramos.

América en Asturias

La concejala popular Belén Fernández intervino varias veces para mostrar su malestar por la "deficiente gestión del equipo de gobierno de la SOF" y para condicionar su voto y el de sus compañeros a que el Ayuntamiento se comprometiese a dejar exclusivamente en manos de la Sociedad Ovetense de Festejos la organización del desfile del Día de América en Asturias, tal y como establecen los nuevos estatutos.

"No nos fiamos de que lo vayan a hacer", repitió varias veces la edil, que puso como ejemplo el hecho de que Sánchez Ramos haya asegurado hace varias semanas que será la Fundación Municipal de Cultura y no la SOF quien se encargue de organizar el desfile del próximo 19 de septiembre. "Dijo usted que no da tiempo a nombrar una nueva junta directiva en la SOF y que la entidad tampoco tiene recursos económicos, pero lo cierto es que el municipio puede confiar en que la Sociedad de Festejos lo haga a través de una contratación. Lo pone el informe que ustedes mismos encargaron a la Universidad sobre la viabilidad de la SOF".

Los defensores de que la entidad privada se encargue en solitario de organizar el desfile, llegaron a decir que, "aunque no tengamos medios, los socios somos capaces de salir y sujetar las carrozas entre varios por Uría".

La SOF, sin deudas

El Alcalde y el concejal de Cultura aseguraron que la SOF quedará libre de deudas tras el ingreso de cerca de 510.000 euros que le hará el Ayuntamiento como responsable subsidiario de su situación económica. De esa manera, la Sociedad pagará a los artistas y promotores que aún no han cobrado por sus trabajos. La inyección de dinero a la SOF debe aprobarse en pleno municipal para que los acreedores cobren en agosto. Además, Sánchez Ramos afirmó que el Ayuntamiento no tendrá que indemnizar a los cinco extrabajadores de la SOF que demandaron al Ayuntamiento porque se integrarán en la plantilla municipal. La única salvedad reside en los únicos dos exempleados que no interpusieron una denuncia contra el Consistorio al estar cercana la fecha de su jubilación. En ese caso, el Ayuntamiento les pagará unos 20.000 euros a cada uno.