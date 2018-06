"No hicimos nada", dicen los acusados de "reventar" un acto en el Reconquista

Alrededor de medio centenar de personas se dieron cita ayer ante los Juzgados de Llamaquique para mostrar su apoyo a las cuatro personas que declararon como investigados por los incidentes que se registraron el pasado 11 de enero en el Hotel de la Reconquista, el día que tuvo que suspenderse la rueda de prensa en la que iba a anunciarse oficialmente la presencia de Asturias en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Ese día unas quince personas se dieron cita en el salón en el que iba a celebrarse el acto para protestar por la gestión de la empresa Hotusa al frente del hotel con cánticos del tipo "Despedidos readmisión" o "Reconquista solución".

Los participantes en ese acto de protesta están acusados de "desordenes públicos e incluso de lesiones", explicó ayer Chus González, uno de los investigados que tuvo que declarar. "Creo que tenemos la razón de nuestra parte. Dicen que hay amenazas y también agresiones por nuestra parte, pero tenemos vídeos que demuestran lo contrario", explica. "Este es un ejemplo del estado autoritario en el que vivimos. Lo que antes era una protesta ahora se convierte en un proceso judicial", añade el joven, que pertenece "al movimiento estudiantil".

Otro de los que tuvieron que pasar ayer por el Juzgado fue Arturo González. "No pasó nada. No hubo violencia física ni verbal. Nunca he visto tantas mentiras en una acusación", afirma. En la misma línea se expresaron Guillermo Velat y Fernando Moyeda, los otros dos investigados que fueron llamados a declarar. "Lo único que hicimos fue hacer constar la mala situación que viven los trabajadores del Reconquista y aprovecharnos de la presencia de los medios para ello", asegura Moyeda. En la protesta de ayer tomaron parte políticos como Francisco de Asís Fernández (secretario general del Partido Comunista), Enrique López (diputado regional de Podemos) y Cristina Pontón (concejala de IU en Oviedo).