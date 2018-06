El PP exige que el tripartito contrate con la SOF la realización del Día de América

El PP exige al gobierno local que contrate de forma inmediata a la SOF la realización del próximo desfile de América en Asturias y el reparto del bollo y el vino de San Mateo. La concejala popular Belén Fernández Acevedo defiende así la postura que mantuvo el lunes en la asamblea general de socios de la Sociedad Ovetense de Festejos, en la que ella y otras 38 personas votaron en contra de los nuevos estatutos. Entre otras cosas, porque "ni el Alcalde, ni Roberto Sánchez Ramos se comprometieron a dejar en manos de la SOF el desfile de América en Asturias de este año".

A su juicio, es factible que el Ayuntamiento contrate a la SOF a través de un procedimiento sin publicidad, que es lo que indica el informe que la propia junta de gobierno de la SOF encargó al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, Leopoldo Tolivar.

Sin embargo, Wenceslao López afirma que el Ayuntamiento organizará el desfile del próximo 19 de septiembre "porque no queda otro remedio". Se refiere a la complicada situación actual de la SOF, que está a la espera de que el Principado ratifique los nuevos estatutos y se forme otra junta de gobierno. "Ante ese panorama, es fácil que la Sociedad de Festejos no tenga junta de gobierno hasta octubre y Oviedo no se puede quedar sin el Día de América en Asturias".

El concejal socialista Diego Valiño acusa al PP de haber "intentado liquidar la SOF votando en contra de los nuevos estatutos" y agradece a los socios que votaron a favor "haber salvado una asociación con 70 años de historia y uno de los símbolos a proteger en nuestro municipio".

El portavoz de Ciudadanos achaca la supervivencia de la Sociedad de Festejos a "la paciencia infinita que han tenido los socios con un tripartito que siempre ha mirado para otro lado". Para Luis Pacho, "ni Sánchez Ramos ni el tripartito pueden atribuirse el mérito de mantener viva la entidad" porque cree que "este gobierno local dio por amortizada a a la SOF desde hace mucho tiempo". Además, ofrece la colaboración de Ciudadanos a la nueva junta directiva para asesorarla.