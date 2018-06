La Corredoria acusa a la Policía Local de olvidar su papel la noche de San Juan

La Sociedad de Festejos "San Juan Bautista" de La Corredoria pidió por escrito todos los permisos para organizar las fiestas de este año en el barrio, incluida la procesión, "pero el caos que hay en el Ayuntamiento es tan grande que ni se enteraron. Si fue un despiste, por lo menos que lo reconozcan".

Así lo explicó a este periódico Clara María Iglesias Vega, la persona que tiene todas las solicitudes presentadas. Pese a esto el Ayuntamiento no cortó las calles para celebrar la tradicional procesión el día del patrono del barrio, con lo cual no se celebró.

Para empeorar las cosas, desde el Ayuntamiento acusaron a la sociedad de festejos de no haber solicitado el corte de las calles ni la presencia policial para procesionar. "Pero lo de la procesión fue una más. Cuando comenzábamos a encender la hoguera la noche de San Juan vimos que no había ningún camión de bomberos. Parece increíble, pero así es. Tuve que hablar con la Policía Local para informarles de lo que estaba ocurriendo y el peligro que suponía para la seguridad de los muchos asistentes. A última hora bajaron", detalló Iglesias.

Pero no quedó ahí la cosa. Según su testimonio, la Policía Local no cerró la calle próxima a la hoguera, con lo cual los coches circulaban como si fuera un día cualquiera. La respuesta no pudo ser más sorprendente para los organizadores de las fiestas. "Me dijeron que no cortaron la calle porque pensaban que no habría tanta gente. La verdad, la respuesta me sorprendió".