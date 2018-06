"Decepción" del PP con el estado de las obras en el colegio de Ventanielles

El Partido Popular mostró ayer su "decepción" con el área de Educación del equipo de Gobierno, por la situación de las obras previstas en el colegio público de Ventanielles. "A día de hoy", denunció ayer la concejala del PP Belén Fernández, "las obras de la cubierta siguen paralizadas y no tienen visos de que las del comedor infantil se vayan a iniciar. Los alumnos del Colegio de Ventanielles no pueden seguir damnificados por más tiempo por la falta de coordinación y la incapacidad de los miembros del tripartito", concluyó. Fuentes de Educación aclararon, no obstante, que los trabajos se retomarán ahora tras una modificación, ya aprobada, del contrato.

El PP ofrecía, así, su valoración a las respuestas obtenidas a sus preguntas al respecto en la Comisión de Educación por parte de Ana Taboada. "No ha podido ser más decepcionante", explicó la edil popular. "Se ha negado a hablar de esos contratos y a pasarse la pelota de una concejalía a otra sin dar una contestación clara".

El PP insistió ayer en la "preocupación" de los representantes de la AMPA del Colegio Público de Ventanielles por la situación de las obras ya comenzadas para contar con cubiertas para el patio, paradas desde marzo, y por no poder contar para el próximo curso con un comedor.

Fuentes de Eduación matizaron, no obstante que el retraso en la cubierta se debió a la necesidad de modificar el contrato, como ya se ha aprobado en Junta de Gobierno, y acusaron a la oposición de utilizar electoralmente las necesidades educativas. " El PP y Ciudadanos", indicaron, "saben a qué fuerza política y a qué persona del gobierno atacar, a Somos y a Ana Taboada, porque son el principal obstáculo para que vuelvan a utilizar el Ayuntamiento como su cortijo particular".