Madres de la guardería de La Corredoria exigen adaptar el horario "para conciliar"

"Todavía no sé qué voy a hacer en septiembre para poder dejar a mi hija de dos años y medio bien atendida cuando me vaya a trabajar. Probablemente tendré que pedir un cambio de jornada en la empresa". Laura García Novoa lucha con otras siete familias por que la escuela infantil municipal de La Corredoria no retrase media hora su horario de apertura -de las 7.30 horas a las 8.00 horas- el próximo curso. La dirección del centro les comunicó la modificación el 20 de junio, cuando el plazo de preinscripción en las guarderías de gestión municipal ya había finalizado.

La decisión obedece a un decreto regional de 2015. Esta norma establece que el número de niños que soliciten entrar media hora antes de lo habitual no supere el 10% de los matriculados en la escuela infantil, el horario de inicio será el mismo para todos. Es decir, las ocho de la mañana.

En el centro educativo de La Corredoria hay más de un centenar de niños menores de tres años, por lo que el número de críos necesario para abrir a las siete y media de la mañana es once, y, hoy por hoy, sólo hay siete.

El Ayuntamiento está dispuesto a adelantar la apertura para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de esas familias, pero la decisión debe ser autorizada por el Principado. Aun así, fuentes municipales apuntan la posibilidad de que el problema se solucione por sí mismo en caso de que haya más familias que amplíen a jornada completa la estancia de sus hijos en la escuela infantil de La Corredoria, y, por tanto, demanden el servicio a partir de las 7.30 horas. Creen que quizás la reducción del precio de matrícula anime a los indecisos.

Mientras, los afectados buscan soluciones de emergencia para ese tramo de media hora. La mayoría entra a trabajar a las ocho de la mañana y les resulta imposible llegar a tiempo a su puesto laboral. Carmen Vázquez, madre de un niño de dos años, lo deja claro, "sólo pedimos adaptar el horario para conciliar".