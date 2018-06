Salomé Gonzalo: "Nuestra mejor versión se busca entre nuestras sombras"

"No podemos cambiar lo externo si no cambiamos lo interno. Somos una sociedad muy infantil que vive sólo pensando en lo que proyecta hacia afuera, que no hace introspección". Con esta reflexión comenzó ayer su charla en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Salomé Gonzalo Terente -coach experta en gestión emocional, reprogramación mental y relaciones-, que ofreció sus claves sobre "Cómo ser la versión de ti mismo".

Salomé Gonzalo considera que el mejor camino para conseguir ese objetivo es evolucionar a través de la consciencia. "Es el camino más liberador y el que nos conecta con nuestra esencia. Tenemos que procurar ser auténticos porque tenemos una idea de perfección distorsionada que proviene de lo que nos han enseñado nuestros padres o la propia sociedad", señala. "Lo que hay que hacer para conseguir la mejor versión de uno mismo es adentrarnos en nuestro interior, ahí donde no nos gusta mirar. Podemos poner luz donde hay sombra, pero lo primero que hay que hacer es darnos cuenta de que hay esa sombra. El camino fundamental es el autoconocimiento", añade.

Uno de los mecanismos para llegar a ese fin, según la ponente, es darse cuenta de que lo que nos molesta de los demás forma parte de nuestras sombras. "Lo que no vemos en nosotros lo proyectamos en los demás. A veces hay que pensar que eso que nos molesta es cosa nuestra y es una oportunidad para mirar hacia nuestro interior y darnos cuenta de los motivos que nos llevan a que eso nos moleste. El camino es sanar y reprogramar nuestra mente", dice Salomé Gonzalo.