Pablo López sella en Oviedo su idilio con el público asturiano

Lo de Pablo López con el público asturiano es un caso aparte. Ayer ofreció en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo su segundo concierto en la región en lo que va de año y consiguió meterse al público en el bolsillo nada más sentarse al piano. Como ocurrió hace cuatro meses en Gijón, agotó entradas y colmó de emoción al público.

"Seguramente vea a Pablo antes del concierto y no me lo creo". Con estas palabras mostraba una joven fan su nerviosismo previo al concierto. Al final, logró ver a Pablo antes del recital y comenzó así la que sería una noche inolvidable. El cantante malagueño se ganó una vez más a sus seguidores con un concierto en el que no faltaron temas emblemáticos como "El Patio". La frase más coreada fue ese "fuera, vete de mi casa", del conocido tema.

"Y tengo que decirte, que nunca pierdo el sueño por cualquiera...". Los versos de "Te espero aquí", otro de las baladas estrella del malagueño, llegaron en la recta final del concierto. A más de una persona se le pusieron los pelos de punta con la mezcla de sentimiento y rabia que López le pone a sus canciones. También hubo lágrimas de emoción. Esa capacidad para transmitir del malagueño arrastra a miles de personas. Por eso, el concierto de ayer en Oviedo colgó el cartel de entradas agotadas a los pocos días de ponerse a la venta.

Es la segunda vez que el cantante, que salió del programa de televisión "Operación Triunfo" en 2008, viene Asturias con su último trabajo "Camino, fuego y libertad", del que salen temas como "El camino", "El niño" o "El Gato". Hace cuatro meses López ofreció un concierto en el teatro de Laboral y también agotó localidades.

Las fans de Pablo López son incansables y algunos de los que se quedaron fuera ayer, viajan hoy rumbo a Santander para acudir al concierto del cantante en el Palacio de Deportes de la ciudad. Es el caso de Tamara Cayarga, una "enamorada" declarada de López, incluso antes de que se hiciese famoso como "coach" en el programa de talentos "La Voz", donde participó en las últimas ediciones. A falta de Oviedo, bueno es Santander.