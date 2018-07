Los ecologistas denuncian vertidos peligrosos de la térmica de Soto

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies denuncia "vertidos de aguas residuales contaminantes y peligrosas" de la Central Térmica de Soto de Ribera al río Nalón. Desde la organización afirman que esas irregularidades ya habían sido detectadas hace tres años por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y que entonces ya se instó a la compañía a subsanar el problema. Una nueva revisión medioambiental, según los ecologistas, revela que los vertidos continúan.

La Coordinadora Ecoloxista sostiene que "las descargas de las purgas del sistema de refrigeración se realizan a través de un emisario en la orilla izquierda que resulta claramente insuficiente"; que "la planta de tratamiento de efluentes de la desulfuradora existente no lleva un tratamiento suficiente para algunos peligrosos contaminantes", entre los que cita el selenio, el mercurio, el boro y los sulfatos; que "la planta de aguas de los aseos no lleva adecuadamente los procesos de nitrificación y desnitrificación"; que "el vertido de aguas residuales procedentes del depósito de escorias y cenizas al arroyo Entrecuevas no cumple las normas de vertido"; y que la contaminación térmica, por el proceso de refrigeración que se aplica a las aguas residuales, afecta al desarrollo de especies animales como el salmón.

Desde la Coordinadora Ecoloxista advierten que "la situación es gravísima" y más grave aun cuando la de Soto es una de las centrales térmicas que está previsto que sigan adelante con su actividad.