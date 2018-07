Piden cárcel para una ovetense que maltrató a su hijo y que no se pueda comunicar con él durante seis años

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de una mujer acusada de maltratar a su hijo de 10 años en Oviedo. El Ministerio Fiscal sostiene que la acusada, "en diversas ocasiones desde al menos las Navidades de 2015, reaccionó de forma violenta cuando consideraba que su hijo, de 10 años, no hacía lo que ella quería o no se comportaba de la forma a la que a ella le parecía correcta". Así, en las Navidades de 2015, cuando el menor se encontraba en casa de su abuela, la acusada comenzó a propinarle patadas cuando se cayó al suelo en la cocina. En otra ocasión, en el verano de 2016, como el menor no se quería poner el pijama para ir a la cama, la acusada reaccionó de forma violenta, corriendo el niño hacia su habitación. La madre lo siguió y, al alcanzarlo, lo cogió fuertemente por el cuello. Tuvo que intervenir el marido de la acusada y padre del menor, alertado por los gritos del niño.

Asimismo, en fecha no determinada pero comprendida en el curso escolar 2016-2017, cuando la acusada volvía al domicilio familiar con el niño de la casa de un amigo, le propinó en el ascensor un golpe en la cara que provocó que sangrara por la nariz y la boca.

La Fiscalía solicita que se condene a la acusada a un total de 24 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por 6 años y prohibición de aproximarse al niño, a su domicilio, centro de estudios o cualquier otro frecuentado por el mismo, a menos de 300 metros y de comunicarse con él por cualquier medio, todo durante 6 años, junto con el abono de las costas procesales.