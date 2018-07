Incendio en el tripartito por las licencias

El desatasco en la gestión del área de Licencias del Ayuntamiento ha provocado la mayor crisis interna del tripartito desde que accedió al gobierno local. Somos ha cerrado filas en torno a su concejal reconvertido temporalmente en auxiliar administrativo en una ventanilla de citas previas y afea ante los micrófonos el comportamiento del Alcalde por no agilizar los trámites para descongestionar las licencias. Wenceslao López tilda de pantomima el comportamiento de Ignacio del Páramo, mientras que su edil de Infraestructuras, Ana Rivas, llama "patéticos e inútiles" a Taboada e Ignacio del Parámo. El detonante de tal debacle fue una providencia que López emitió ayer para impulsar un sistema telemático de cita previa que evite colas kilométricas en Licencias.

Casi al mismo tiempo que el concejal de Urbanismo atendía ayer al público personalmente en las oficinas municipales de la calle El Peso, López instó al Servicio de Licencias Urbanas a agilizar la implantación de una plataforma "online" de citaciones desde el departamento PEOTIC (Planificación, Estrategia, Organización y Tecnologías de Información y Comunicación). Fuentes de la Alcaldía aseguraron que lo hizo motu proprio, es decir, sin responder a una solicitud formal de Somos. Algo más tarde, López dijo que Del Páramo nunca le había trasladado de palabra ni por escrito "qué tipo de sistema de cita previa quería implantar en licencias".

La Junta de gobierno celebrada el 21 de julio de 2017 aprobó con los votos a favor de Somos e IU y la abstención del PSOE un paquete de medidas para mejorar el área de Licencias bajo el título "Plan de intervención inmediata para el servicio de Licencias". Uno de sus epígrafes hace referencia a la creación de una nueva herramienta informática y a la implantación de cita previa. El resto de puntos plantean la necesidad de contratar más personal en el área y poner en marcha programas específicos. Así, la providencia que envió ayer el Alcalde al servicio de Licencias dice: "Con el objeto de poder atender la petición formulada desde el Área de Urbanismo y Medio Ambiente para disponer de un sistema de cita previa, se le requiere para que comunique al Servicio de PEOTIC, a la mayor brevedad posible, los requerimientos funcionales que debe contemplar la solución a implantar".

El concejal de Urbanismo atendió ayer al público en el área de Licencias del Ayuntamiento de 8.30 a 12 de la mañana. Estuvo sólo tres horas y media porque a mediodía tuvo que asistir al pleno del Ayuntamiento. Sin embargo, a eso de las 11.50 horas ofreció una rueda de prensa en plena calle junto a Ana Taboada y varios miembros de Somos, como el edil de Economía Rubén Rosón, que sostuvieron carteles con el mensaje: "#YoConNacho" (en referencia a Ignacio del Páramo). Ambos aseguraron que el área de Licencias está bajo mínimos con menos personal que antes de la llegada del tripartito al Ayuntamiento e instaron al Alcalde a poner en marcha, entre otras medidas, el sistema de citas previas ajenos, a priori, a que Wenceslao López había dictado o estaba a punto de dictar la providencia.

El Alcalde y los concejales socialistas esperaron en la sala de plenos del Ayuntamiento a que los ediles de Somos y los periodistas tomasen asiento unos minutos tarde. El malestar se apoderó de la sala y los concejales empezaron a susurrar. En el PSOE no cayó bien que Taboada criticase abiertamente al regidor ante las oficinas de Licencias.

Ana Rivas habló sin pelos en la lengua a media tarde. "Los concejales de Somos individualizan méritos y socializan problemas. No saben jugar en equipo y no tienen ni idea de lo que dicen. La cita previa está bien, pero no resuelve la gestión. También piden un director general del área. Nosotros dijimos que no a esa figura para que no haya nombramientos a dedo. Se ve que a Somos sólo les preocupa el dedo que nombre y si es el suyo, vale". Desde la Alcaldía también desmintieron la afirmación de Taboada y Del Páramo sobre la disminución del personal en el área de Licencias al asegurar que, actualmente, hay siete trabajadores más en el departamento que hace tres años, al pasar de 35 a 41 personas.

El Alcalde aún no tiene claro en qué consistirá el sistema telemático de cita previa más allá de asignar día y hora a los usuarios. De hecho, su providencia abre la puerta a diferentes posibilidades. "Como es sabido, no existe una única herramienta de cita previa, sino que hay un abanico de posibilidades que depende del servicio que lo demanda, desde una simple máquina que despacha números a sistemas que recogen datos personales, de expediente, de trámites, de comunicación, etc. para poder gestionar el problema de forma más inteligente".

Los populares también meten baza al asegurar que en julio del año pasado ellos propusieron un plan de choque similar para desatascar el área de Licencias en el que instaban al tripartito a aprobar medidas como la puesta en marcha de un sistema electrónico de citaciones. Además, UGT denuncia una campaña "de acoso y derribo" a los empleados de Licencias provocada por estar en el foco de atención.