Los usuarios del centro de estudios Dolores Medio, en el centro de Oviedo, agradecen que el verano no esté siendo muy caluroso. El local municipal, que fue inaugurado en el año 1999, durante la Alcaldía de Gabino de Lorenzo, no tiene aire acondicionado y no puede ventilarse más que a través de las pequeños batientes de las ventanas que dan a la fachada, o dejando la puerta de entrada abierta. La temperatura tiende a subir rápidamente en el interior y los estudiantes aseguran que, en cuanto hace calor fuera, permanecer dentro es "horroroso".

Luis Juesas, un joven ovetense que acude de vez en cuando al centro de Vasco para preparar el examen MIR (Médico Interno Residente) afirma que "durante el verano el calor suele ser horrible" y bromea con que, con esas temperaturas, lo mejor es ir a estudiar "en pantalón corto y chanclas".

Unas mesas más allá, el canario Alejandro García, inmerso también en apuntes y libros del MIR, coincide en que el calor llega a ser "insoportable", sobre todo por las tardes, que es cuando más gente acude al centro. El día en que se hizo este reportaje, se había sentado en un sitio inmejorable, dadas las circunstancias: a menos de un metro de un ventilador eléctrico.

La mayoría de las personas que frecuenta el centro de estudios durante estas fechas está en Oviedo preparando las pruebas MIR. También hay algunos opositores, de los de largo recorrido.

Las quejas por el calor que se acumula en el interior del local, y que resulta más incómodo en las fechas de exámenes en las que se llena de gente, ya vienen de lejos. El verano pasado el centro municipal de estudios consiguió que el Ayuntamiento de Oviedo le suministrara cinco ventiladores, que ahora están repartidos por las salas. Sin embargo, resultan insuficientes, según los usuarios, e incluso pueden llegar a ser molestos por el ruido que hacen cuando están en funcionamiento.

Horario

El centro de estudios ha retomado su horario habitual, ya pasada la época de exámenes. Su horario de apertura en los periodos ordinarios es, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 horas; y los sábados de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00.