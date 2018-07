La investigación genera una nueva fricción en el tripartito

La "operación Enredadera" está enturbiando aún más las relaciones entre los socios del tripartito. Especialmente entre el PSOE y Somos. La concejala socialista de Infraestructuras, Ana Rivas, afirma que la agrupación liderada por Ana Taboada "va por libre al pedir una comisión de investigación interna que es poco realista por el secreto de sumario" y califica de "show" la rueda de prensa que la primera teniente de Alcalde y el concejal de Economía ofrecieron ayer en mitad de la plaza del Ayuntamiento para instar a la Administración local a depurar responsabilidades.

Taboada y Rubén Rosón instaron al Ayuntamiento a personarse en la causa penal abierta por la trama de contratos amañados en el área de Seguridad Ciudadana de decenas de municipios, entre los que se encuentra Oviedo. Lo hicieron en la calle y justo después de la rueda de prensa que el Alcalde ofreció en dependencias municipales junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, y el edil en funciones del área de Interior, Roberto Sánchez Ramos. Ningún representante de Somos estuvo presente en esa comparecencia a la que fueron entre otros, los concejales Diego Valiño, Marisa Ponga, la propia Ana Rivas o Cristina Pontón para respaldar al equipo de gobierno.

Donde sí estuvieron fue en una reunión previa con el Alcalde y otros concejales para pedir la apertura de una comisión de investigación interna. Según Ana Rivas, en esa reunión se les dijo que no era el momento más adecuado para iniciar una investigación en el propio seno del Consistorio dado que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial (UDEF) estaba actuando, además, asegura que no allí no reclamaron que el Ayuntamiento se personase en la causa penal a nivel nacional.

"A nosotros nos dijeron que Oviedo no estaba personado en la causa, que es diferente", matiza Rivas, para la que cada vez queda más claro que Somos "no trabaja en equipo, sino por su cuenta y riesgo" y que, por tanto, se desmarca del resto de socios del tripartito.