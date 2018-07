"No hay nada, sigo de vacaciones", afirma el jefe de la Policía Local de Oviedo sobre el amaño de contratos

A eso de las seis y media de la tarde de ayer, después de declarar en Comisaría, el jefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López, acudió a una cita con su abogado en un edificio situado en la calle Conde de Toreno. A la salida atendió a LA NUEVA ESPAÑA y respondió a una serie de preguntas con la intención de dejar claro que es "completamente inocente" y que no tiene "nada que ver" con la supuesta trama corrupta en la que aún se encuentra inmerso en calidad de investigado.

"Estoy muy tranquilo. He colaborado en todo lo que me han pedido y no tengo ningún miedo porque no tengo nada que ver con todo esto", señaló López. El jefe de la Policía Local de Oviedo confirmó que los investigadores habían registrado su casa, pero reiteró su colaboración "de manera voluntaria".

"Me preguntaron si tenía algún tipo de relación con la empresa Gespol, pero yo les dije en todo momento que no. Es más, creo que en las licitaciones que se hicieron desde que yo estoy al mando de la Policía Local ni siquiera se presentaron a los concursos. Durante mi época como jefe del cuerpo no hubo absolutamente nada con Gespol. Al menos que yo sepa, no se ha trabajado con ellos en todo este tiempo", aseguró Lóez.

Sobre su situación actual, López asegura que seguirá de vacaciones. "No estoy detenido, ahora mismo estoy en calidad de investigado, igual que el subinspector que estuvo conmigo en Comisaría. Ambos salimos por la puerta a la vez y yo aquí estoy, completamente libre. Ni siquiera tengo medidas cautelares", señaló el jefe de la Policía Local de Oviedo.

Puedes leer aquí la entrevista completa a José Manuel López.