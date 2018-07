El PSOE rechaza iniciar una investigación interna y acusa a Somos de "ir por libre"

La "operación Enredadera" está enturbiando aún más las relaciones entre los socios del tripartito. Especialmente entre el PSOE y Somos. La concejala socialista de Infraestructuras, Ana Rivas, afirma que la agrupación liderada por Ana Taboada "va por libre al pedir una comisión de investigación interna que es poco realista por el secreto de sumario" y califica de "show" la rueda de prensa que la primera teniente de Alcalde y el concejal de Economía ofrecieron el martes en la plaza del Ayuntamiento para instar a la Administración local a depurar responsabilidades.

Taboada y Rubén Rosón instaron al Ayuntamiento a personarse en la causa penal abierta por la trama de contratos amañados en el área de Seguridad Ciudadana de decenas de municipios, entre los que se encuentra Oviedo. Lo hicieron en la calle y justo después de la rueda de prensa que el Alcalde ofreció en dependencias municipales junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, y el edil en funciones del área de Interior, Roberto Sánchez Ramos. Ningún edil de Somos estuvo presente en esa comparecencia, a la que fueron entre otros, los concejales Diego Valiño, Marisa Ponga, la propia Ana Rivas o Cristina Pontón para respaldar al equipo de gobierno.

Donde sí estuvieron fue en una reunión previa con el Alcalde y otros concejales para pedir la apertura de una comisión de investigación interna. Según Rivas, en esa reunión se les dijo que no era el momento más adecuado para iniciar una investigación en el propio seno del Consistorio dado que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial (UDEF) estaba actuando, además, asegura que allí no reclamaron que el Ayuntamiento se personase en la causa penal a nivel nacional. "A nosotros nos dijeron que Oviedo no estaba personado en la causa, que es diferente", matiza Rivas, para la que cada vez queda más claro que Somos "no trabaja en equipo, sino por su cuenta y riesgo" y que, por tanto, se desmarca del resto de socios del tripartito.

El jefe de la Policía Local -en libertad tras prestar declaración el martes en la comisaría de la Jefatura Superior de Policía de Asturias- apoya que el gobierno local abra una comisión de investigación interna. De hecho, José Manuel López está dispuesto a dar allí explicaciones.

Crisis en el tripartito

Las tensiones entre los socios del gobierno local se han ido acentuando en los últimos días y tuvieron su máximo apogeo el lunes, ante el atasco en la gestión del área de Licencias del Ayuntamiento. Somos cerró filas en torno a su concejal Ignacio del Páramo (reconvertido temporalmente en auxiliar administrativo en una ventanilla de citas previas) y afeó ante los micrófonos el comportamiento del Alcalde por no agilizar los trámites para descongestionar las licencias.

Wenceslao López tildó entonces de pantomima el comportamiento de Del Páramo, mientras que su edil de Infraestructuras, Ana Rivas, llamó "patéticos e inútiles" a los concejales de Somos. El detonante de tal debacle fue una providencia que López emitió para impulsar un sistema telemático de cita previa que evitase colas kilométricas.

Casi al mismo tiempo que Del Páramo atendía al público en ventanilla, López instó al Servicio de Licencias Urbanas a agilizar la implantación de una plataforma "online" de citaciones. La solución, lejos de satisfacer a ambas partes, generó un nuevo desencuentro sobre la autoría de la iniciativa, que era una propuesta ya reflejada en la Junta de gobierno del 21 de julio de 2017.