Somos acusa al PSOE de inacción y le pide que "no le deje solo" contra la corrupción

La enredadera de desacuerdos que separa al PSOE y a Somos crece cada día un poco más a cuenta de la presunta trama de contratos amañados en el área de Seguridad Ciudadana. Mientras los socialistas e IU prefieren no salirse del guion y esperar al resultado de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial, sus socios de gobierno insisten en abrir una comisión de investigación interna y que el Ayuntamiento se persone en la causa penal abierta. Los últimos en salir a la palestra de esta guerrilla particular fueron el Alcalde y el concejal Rubén Rosón.

El edil de Somos pidió ayer al PSOE "que no nos deje solos en la lucha contra la corrupción" acusando a su grupo municipal de inacción y de olvidar "el espíritu de la investidura" del tripartito. Para Rosón, que exista un secreto de sumario no impide al Ayuntamiento iniciar de inmediato una investigación interna. "No hacerlo da idea de inacción, falta de diligencia y parálisis. La personación en la causa es imprescindible para la defensa de los intereses públicos. No hacerlo iría en detrimento de los ovetenses". Además, afeó al Alcalde el hecho de que el Ayuntamiento no se haya personados en casos como Marea, Pokémon, Olloniego, o el de supuestos contratos irregulares en el servicio de prensa municipal. Y destacó que Somos fue la agrupación que impulsó la investigación del caso Aquagest en el que está imputado Agustín Iglesias Caunedo.

Sin embargo, Wenceslao López no da su brazo a torcer. Así lo hizo saber ayer a media mañana antes de reunirse con los portavoces de los grupos municipales. "La UDEF es la mejor comisión de investigación que hay en España. Dudo mucho que cualquier otra investigación a nivel municipal sea legalmente posible cuando hay un secreto de sumario. Habría confrontación de competencias con la UDEF". Y con cierta sorna, añadió: "Yo creo que no se trata de salir más o menos veces en los medios de comunicación. Si alguien tiene información útil, que vaya corriendo a darla a la UDEF".

Otros Ayuntamientos

Varios municipios investigados en la "operación Enredadera" han puesto en marcha por su cuenta una comisión de investigación interna. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Villaquilambre (León), donde el equipo de gobierno ha aprobado por unanimidad comenzar con las pesquisas para corroborar la legalidad de un contrato adjudicado a la empresa de aplicaciones Gespol.

El Concello de Verín, en Orense, se personará como acusación particular en la causa penal en defensa de los intereses de los vecinos, especialmente después de que una de las empresas investigadas por la UDEF (Bilbomática, S.A. y su socia en la Unión Temporal de Empresas, Veicar) haya demandado al Concello para reclamarle más de un millón de euros por paralizar su actividad.